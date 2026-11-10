Meteo, nuova fase di maltempo in vista: le previsioni da mercoledì 11 novembre

La porta atlantica torna a spalancarsi sull’Europa, dunque anche sull’Italia e sul Mediterraneo centrale, che tornano così nel mirino delle perturbazioni atlantiche. In altre parole, ci attende una lunga fase (di 7-10 giorni almeno) a tratti molto più piovosa della norma, ma anche molto più mite, a causa delle masse d’aria calda e umida che accompagneranno i diversi passaggi perturbati.

La prima di questa lunga serie di perturbazioni, quella attualmente ancora in transito, ci abbandonerà nelle prime ore di mercoledì, seguita da un miglioramento parziale ed effimero. A seguire, infatti, ne arriveranno altre due: la numero 4 (proveniente dalla Spagna) e la numero 5 (in discesa dalla Scandinavia), ci investiranno tra giovedì e sabato, associate a precipitazioni in qualche caso molto abbondanti e nubifragi (cumulate di pioggia anche oltre i 200 l/m2), venti di burrasca e mareggiate. Dunque, massima attenzione alle situazioni di criticità che potranno generarsi, vi invitiamo a monitorare le prossime allerte della Protezione Civile. Nelle Alpi nevicherà ma a quote decisamente elevate, oltre 2000/2300 metri.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 novembre

Su Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Isole tempo soleggiato, salvo velature passeggere. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto, salvo temporanee schiarite nel pomeriggio tra Piemonte e Valle d’Aosta. Precipitazioni per lo più deboli, sparse e intermittenti al Nord, su Toscana, Umbria e Campania: più frequenti, localmente anche più intense, su Liguria, alta Toscana, Emilia, basso Veneto e Venezia Giulia.

Temperature in aumento al Centro-Sud, con valori ovunque ben oltre la norma: fino a 20-23 gradi, ma con picchi di 25 e poco oltre su Puglia, Basilicata orientale, Calabria, Sicilia e Sardegna. Venti meridionali da moderati a tesi sui mari di ponente, su Ionio e basso Adriatico, con mari generalmente mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 12 novembre

Tempo perturbato, con precipitazioni diffuse, al Nord, su Sardegna, regioni centrali tirreniche, Umbria, Marche e, dal pomeriggio, sulla Campania. Fenomeni anche intensi e abbondanti, con possibili nubifragi: più probabili su Liguria, alta Toscana, Veneto e Friuli Venezia. In serata qualche pioggia raggiungerà il resto del Sud peninsulare, sulla Sardegna tendenza a schiarite.

Temperature in ulteriore aumento, più sensibile al Sud e sulle Isole maggiori dove si supereranno i 25 gradi, con picchi fino a sfiorare i 30 su Puglia, Calabria e Sicilia. Venti meridionali fino a burrascosi, con raffiche fino a 80-90 Km/h. Mari fino ad agitati, con mareggiate sulle coste esposte.