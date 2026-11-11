Maltempo e rischio nubifragi, ma con un clima insolitamente mite. Le previsioni meteo da mercoledì 11 novembre

Le umide e temperature correnti atlantiche saranno le vere protagoniste del tempo in Italia in questa parte centrale di novembre, favorendo una fase di tempo decisamente piovoso e, al contempo, un clima insolitamente mite. In particolare, la perturbazione (la numero 3 del mese) attualmente in transito sull’Italia, prima di abbandonare la Penisola, porterà ancora un po’ di piogge soprattutto al Nord-Est e nelle regioni centrali, e sarà seguita, in rapida sequenza, da altre due perturbazioni: la prima (perturbazione numero 4 di novembre), in arrivo dalla Spagna, investirà il nostro Paese nella giornata di domani e porterà piogge diffuse e abbondanti soprattutto al Nord e nelle regioni tirreniche, mentre la seconda (perturbazione numero 5 del mese), proveniente dal Nord Europa, scivolerà sulla nostra Penisola tra venerdì e sabato, accompagnata da piogge che bagneranno gran parte del Paese.

Durante la fase di maltempo attesa tra domani e sabato è forte il rischio di nubifragi e accumuli localmente particolarmente abbondanti (anche oltre i 200 l/m2), mentre venti di burrasca spazzeranno gran parte del Centro-Sud e Isole, causando mareggiate lungo le coste esposte. Sulle zone alpine sono attese abbondanti nevicate, ma solo a quote decisamente elevate, oltre 2000 metri. Il maltempo dovrebbe attenuarsi nella giornata di sabato, ma già tra domenica e lunedì è possibile l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 6 di novembre). Nonostante il maltempo le temperature rimarranno costantemente oltre la norma, soprattutto al Sud e nelle Isole, dove si potranno addirittura sfiorare i 30 gradi.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 novembre

Sprazzi di bel tempo all’estremo Sud, molte nubi altrove: nel corso del giorno piogge su Liguria, Basso Veneto, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Appennino Lucano.

Temperature massime in aumento al Centro-Sud, con valori ben oltre la norma: punte fino a 25-26 gradi in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Venti meridionali da moderati a tesi su mari di ponente, Ionio e Basso Adriatico, con mari per lo più mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 12 novembre

Giovedì piogge diffuse già dal mattino su regioni settentrionali, Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche e, dal pomeriggio, sulla Campania. Fenomeni anche intensi e abbondanti, con possibili nubifragi: più probabili su Liguria, alta Toscana, Veneto e Friuli Venezia. In serata qualche pioggia raggiungerà il resto del Sud peninsulare, sulla Sardegna tendenza a schiarite.

Temperature in ulteriore aumento, più sensibile al Sud e sulle Isole maggiori dove si supereranno i 25 gradi, con picchi fino a sfiorare i 30 su Puglia, Calabria e Sicilia. Venti meridionali fino a burrascosi, con raffiche fino a 80-90 Km/h. Mari fino ad agitati, con mareggiate sulle coste esposte.