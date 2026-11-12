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Meteo, maltempo intenso tra oggi e domani: rischio di nubifragi e criticità. Le previsioni dal 12 novembre

Due perturbazioni sull'Italia tra oggi e domani: si conferma una fase di forte maltempo, con rischio di nubifragi e allagamenti. Venti di burrasca fino a 80-90 km orari
Previsione12 Novembre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Una nuova perturbazione si sta facendo strada sul nostro Paese: oggi porterà piogge diffuse e abbondanti soprattutto al Nord e nelle regioni tirreniche, con la possibilità di veri e propri nubifragi, specie in alcuni settori.
Questa perturbazione attraverserà velocemente la Penisola e sarà seguita, in rapida sequenza, da un altro impulso perturbato (perturbazione numero 5 di novembre) che, proveniente dal Nord Europa, investirà il nostro Paese nella giornata di domani, portando nuove abbondanti piogge sempre soprattutto al Nord e regioni tirreniche.

Durante la fase di maltempo attesa tra giovedì e venerdì, saranno possibili accumuli particolarmente importanti (anche oltre i 200 l/m2), mentre venti di burrasca spazzeranno gran parte del Centro-Sud e Isole, causando mareggiate lungo le coste esposte. Sulle Alpi cadrà anche la neve, ma solo a quote elevate, in generale oltre 1500-2000 metri. Nonostante il maltempo le temperature nei prossimi giorni rimarranno costantemente oltre la norma, soprattutto al Sud e Isole, dove si potrebbero addirittura sfiorare i 30 gradi

Le previsioni meteo per giovedì 12 novembre

Oggi molte nubi al Centro-Nord e in Sardegna, con piogge diffuse su quasi tutte le regioni a eccezione del versante orientale della Sardegna e delle coste abruzzesi e molisane. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Sud, con isolati acquazzoni sulla Campania e, in serata, anche su Puglia e Calabria Tirrenica.
Nel corso del giorno elevato rischio di nubifragi, specie in Liguria, Toscana e Venezia Giulia.

Temperature massime con poche variazioni e in generale al di sopra della norma, specie al Sud e Isole, dove saranno quasi dappertutto comprese fra 22 e 27 gradi. Venti meridionali fino a burrascosi, con raffiche fino a 80-90 Km/h. Mari fino ad agitati, con mareggiate sulle coste esposte

Le previsioni meteo per venerdì 13 novembre

Domani prevalenza di tempo bello all’estremo Sud. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse, localmente anche intense, su Levante Ligure, Venezie, Emilia, Romagna, zone interne del Centro, coste centrali tirreniche, Campania e Sardegna; qualche nevicata sulle Alpi Orientali oltre 1500-1600 metri.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo nelle regioni tirreniche e in Sardegna: valori comunque al di sopra della norma in gran parte d’Italia.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Novembre ore 15:26

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