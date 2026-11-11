Meteo, nel weekend tempo variabile e temporaneo aumento del freddo: la tendenza da sabato 14 novembre

Dopo il clima insolitamente mite di questi giorni, con temperature ben al di sopra della media, per il fine settimana si conferma un sensibile ma temporaneo calo termico, evidente sia nei valori minimi che nelle massime, determinato da venti più freddi da nordest che investiranno il Nord e il versante adriatico del Centro. Già nella giornata di domenica, con l’arrivo di un’altra veloce perturbazione, questa volta probabilmente diretta verso il Centro-Sud, la ventilazione tornerà dai quadranti meridionali, garantendo un rialzo delle massime al Centro-Sud Italia, lunedì anche al Nord.

La tendenza meteo per il weekend del 14 e 15 novembre

Per quanto riguarda le condizioni meteo nel weekend, per sabato si profila un miglioramento al Nord e sull’alta Toscana, con probabili schiarite, mentre nel resto del Paese il tempo sarà più variabile, con maggiore probabilità di piogge in Sardegna e nelle regioni del Sud. Intensi venti di bora sono attesi tra la notte e il mattino sull’area dell’Adriatico settentrionale, venti di Libeccio in Sardegna. Temperature minime in calo ovunque; massime anch’esse in diffusa diminuzione.

Nello scenario più probabile per domenica i modelli prevedono nuovamente l’ingresso di correnti umide occidentali, premessa di piogge soprattutto per le regioni centrali tirreniche, la Campania, la Calabria nordoccidentale e la Sardegna.