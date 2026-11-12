Meteo: oggi (12 novembre) maltempo critico. Venti burrascosi e nubifragi

Un’intensa perturbazione atlantica (la numero 4 del mese), in arrivo dalla Spagna, investe il nostro Paese portando piogge diffuse e abbondanti soprattutto al Nord e regioni tirreniche, con possibili nubifragi. Questa perturbazione attraverserà la Penisola e sarà seguita, in rapida sequenza, da un altro impulso perturbato (numero 5 di novembre) che, proveniente dal Nord Europa, ci raggiungerà giornata di venerdì 13, portando altre precipitazioni soprattutto al Nord e regioni tirreniche.

Durante la fase di maltempo attesa tra oggi (12 novembre) e domani saranno possibili accumuli di pioggia particolarmente importanti (anche oltre i 200 mm), mentre venti di burrasca spazzeranno gran parte del Centro-Sud e Isole, causando mareggiate lungo le coste esposte; sulle Alpi cadrà anche la neve, ma inizialmente solo a quote elevate.

Il maltempo si attenuerà nella giornata di sabato 14, con qualche pioggia residua sulle regioni meridionali. In seguito, tra domenica 15 e lunedì 16, le attuali proiezioni indicano la come probabile l’arrivo di un’altra perturbazione.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 12 novembre

Cielo coperto al Centro-Nord e Sardegna, con piogge diffuse, meno insistenti sulle coste abruzzesi e molisane. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Sud, con temporali serali in Campania. Nel corso del giorno forti rovesci e temporali con rischio di nubifragi in Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Appennino emiliano.

Temperature massime oltre la norma al Sud e Isole. Venti meridionali fino a burrascosi, con raffiche fino a 80-90 Km/h. Mari agitati, con mareggiate sulle coste esposte.

Le previsioni meteo per venerdì 13 novembre

Prevalenza di tempo bello all’estremo Sud. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse, localmente anche intense, su Levante Ligure, Venezie, Emilia, Romagna, zone interne del Centro, coste centrali tirreniche, Campania e Sardegna; qualche nevicata sulle Alpi Orientali oltre 1500-1600 metri.

Temperature massime in rialzo al Nordovest, in calo nelle regioni tirreniche e Sardegna: valori comunque al di sopra della norma in gran parte d’Italia.