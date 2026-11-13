Meteo, weekend variabile: sabato poche piogge, domenica nuovo peggioramento. Le previsioni dal 14 novembre

Tempo in miglioramento nella giornata di sabato, salvo ancora qualche residua pioggia per lo più al Sud. Il fronte freddo (perturbazione n.5) in discesa dal Nord Europa tenderà ad allontanarsi, ma sarà seguito da infiltrazioni di aria fredda che daranno luogo a un generale e localmente sensibile calo termico, con temperature che torneranno più vicine alla norma nel fine settimana.

La parziale tregua di sabato sarà piuttosto breve, poiché già da domenica le correnti atlantiche torneranno a prendere di mira l’area euro-mediterranea determinando un’altra fase di tempo molto variabile a causa del rapido avvicendamento di diversi impulsi perturbati. Stando agli ultimi aggiornamenti, queste condizioni persisteranno per tutta la prossima settimana e saranno caratterizzate anche da un’intensa e relativamente mite ventilazione da ovest o sud-ovest, soprattutto sulle regioni centro-meridionali.

Le previsioni meteo per sabato 14 novembre

Tempo in miglioramento, con le schiarite più ampie su Lombardia, Nord-Est, Marche, regioni centrali tirreniche e Sicilia. Nubi sparse nel resto del Paese, con qualche pioggia residua nelle zone appenniniche fra Abruzzo, Molise e basso Lazio, in Campania e Calabria. Dal pomeriggio possibili rovesci o temporali nella Sardegna occidentale. Sulle Alpi occidentali piemontesi possibili deboli nevicate ad alta quota. Alla sera isolate piogge sulla Liguria centro-occidentale.

Temperature in generale calo; valori da 11 a 15 gradi al Nord, 14-18 gradi al Centro, 17-23 gradi al Sud e Isole, con picchi anche superiori nella Sicilia ionica. Venti in attenuazione. Mari ancora mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 15 novembre

Nuovo peggioramento con piogge sparse e qualche rovescio nel corso della giornata al Centro, esclusa la media e alta Toscana, buona parte del Sud e in Sardegna. Qualche isolata precipitazione possibile anche sulla Sicilia occidentale. Al Nord solo una moderata nuvolosità alternata anche a qualche schiarita.

Dal tardo pomeriggio i fenomeni legati a questa prima perturbazione si attenuano quasi ovunque, mentre una nuova perturbazione porterà in serata nevicate ad alta quota sulle Alpi occidentali e piogge lungo il versante tirrenico della penisola. Temperature massime in ulteriore lieve calo al Nord, quasi stazionarie altrove. Un po’ ventilato sui mari occidentali e al Sud.