Meteo, la prossima settimana ancora instabile: tre perturbazioni in transito sull’Italia da lunedì 16 novembre

Anche le ultime proiezioni confermerebbero per la prossima settimana l’insistenza del flusso ondulato occidentale in grado di indirizzare altre perturbazioni dall’Atlantico verso l’Europa e l’area mediterranea, con coinvolgimento quindi anche dell’Italia.

In particolare, tra lunedì e venerdì al momento si intravedrebbero altri tre veloci fronti nuvolosi in transito sull’Italia rispettivamente lunedì, martedì, con strascichi mercoledì nelle Alpi e al Centro-Sud, e a cavallo tra giovedì e venerdì. In seguito nel fine settimana l’Italia potrebbe godere di una finestra di tempo più stabile e asciutto, favorita da correnti con una maggiore curvatura ciclonica; se questa ipotesi si confermasse il ritorno di schiarite più ampie e durature potrebbe essere accompagnato dalla formazione di alcune nebbie tra notte e primo mattino.

Le masse d’aria in arrivo con il flusso occidentale rimarranno miti con anomalie positive rispetto alla norma; in questo contesto le temperature al suolo saranno naturalmente altalenanti, regolate dai passaggi perturbati, ma senza fasi di vero freddo.

La tendenza meteo da lunedì 16 novembre

Vediamo qualche dettaglio in più sull’andamento del tempo atteso per l’inizio della settimana.

Lunedì un primo sistema nuvoloso molto rapido determinerà una nuvolosità molto variabile associata ad alcune piogge sparse nell’ovest della Sardegna, nel versante occidentale della penisola dalla Toscana al nord-ovest della Calabria e, prima dell’alba, anche tra est Lombardia, Emilia e alto Adriatico. Altrove vi sarà una maggiore possibilità di aperture temporanee. Venti meridionali, per lo più di Libeccio, in rinforzo e da moderati a localmente forti al Centrosud e su tutti i mari con afflusso di aria mite e conseguenti rialzi termici, più marcati sul medio e basso Adriatico.

Martedì a inizio giornata gli umidi venti di Libeccio favoriranno ancora qualche pioggia tra Levante ligure e alta Toscana e tra Lazio, Campania e Cosentino. In mattinata già si affaccerà al Nord la perturbazione successiva, con precipitazioni sparse in trasferimento nella seconda parte del giorno alla Sardegna ed al settore peninsulare, specie tra Marche ed Umbria e nel suo lato occidentale dalla Toscana alla Campania. Nelle Alpi la quota neve dovrebbe assestarsi intorno ai 1500-1800 metri. Temperature stabili o in lieve aumento. Giornata ventosa, specie nella sua seconda parte, con venti tra ovest e sudovest fino a burrascosi al Centrosud e una fase di intensi venti occidentali anche al Nord (forte Foehn in discesa dalle Alpi occidentali).

Mercoledì ancora molto vento (venti occidentali anche burrascosi nei mari di ponente) e residue precipitazioni in graduale attenuazione nei settori tirrenici, lungo l’Appennino centro-meridionale e in Calabria. Nubi e qualche fenomeno anche nelle Alpi centro-occidentali di confine con quota neve in calo verso la fine del giorno poco sotto i 1500 metri.

Il grado di incertezza dell’evoluzione descritta è elevato: per conferme e indicazioni più attendibili si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.