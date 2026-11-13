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Meteo, Italia nel mirino delle perturbazioni: venerdì 13 novembre piogge localmente intense

Nuova perturbazione in arrivo venerdì, e dopo la parziale tregua di sabato si conferma un nuovo peggioramento a partire da domenica
Previsione13 Novembre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La situazione resta decisamente dinamica intorno all’Italia, dove saranno ancora evidenti gli effetti dell’intensa perturbazione transitata nelle ultime ore, seguita a breve distanza da un’altra perturbazione (la numero 5 di novembre), un fronte freddo in discesa dal Nord Europa che nelle prossime ore porterà altre precipitazioni localmente intense, in graduale attenuazione nella giornata di sabato. Dopo l’impennata delle temperature dovuta alla massa d’aria mite sopraggiunta nel frattempo sul Mediterraneo attraverso una ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali, si attende un generale calo termico nel fine settimana a causa delle infiltrazioni di aria fredda al seguito del fronte in discesa dalle alte latitudini. La parziale tregua di sabato sarà piuttosto breve, poiché già da domenica le correnti atlantiche torneranno a prendere di mira l’area euro-mediterranea determinando un’altra fase - che dagli aggiornamenti sembrerebbe anche lunga - di tempo molto variabile a causa del rapido avvicendamento di molti impulsi perturbati.

Le previsioni meteo per venerdì 13 novembre

Schiarite ampie e persistenti in Puglia, estremo Sud e Sicilia. Nubi nel resto d’Italia, più compatte al Nord, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna, dove saranno possibili piogge sparse, in rapida attenuazione al Nord-Ovest, ma in estensione alla Calabria tirrenica nel corso della giornata. Possibili fenomeni localmente intensi e temporaleschi al Centro, lungo il basso Tirreno e in Sardegna. Dal pomeriggio tendenza a un graduale miglioramento anche al Nord-Est, con le ultime precipitazioni in Emilia Romagna e Venezia Giulia.
Temperature massime in leggero calo al Centro e sulle Isole, in rialzo al Nord; valori in generale sopra la media. Ventoso per venti da ovest o sudovest al Centro-Sud, Bora sull’alto Adriatico. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati quelli occidentali.

Le previsioni meteo per sabato 14 novembre

Tempo in miglioramento domani, con le schiarite più ampie su Lombardia, Nord-Est, Marche, regioni centrali tirreniche e Sicilia. Nubi sparse nel resto del Paese, con qualche pioggia residua nelle zone appenniniche fra Abruzzo, Molise e basso Lazio, in Campania, Calabria e Sicilia tirrenica.
Dal pomeriggio possibili rovesci o temporali nella Sardegna occidentale. Deboli nevicate ad alta quota sulle Alpi occidentali e isolate piogge sulla Liguria centro-occidentale in serata. Temperature in generale calo. Venti in attenuazione.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Novembre ore 11:41

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