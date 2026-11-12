FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: ancora maltempo e forti venti venerdì 13 novembre!

Meteo: ancora maltempo e forti venti venerdì 13 novembre!

Maltempo insistente anche nella giornata di venerdì 13 novembre, innescato da un'altra perturbazione proveniente dal Nord-Europa. Forti venti.
Previsione12 Novembre 2026 - ore 13:01 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione12 Novembre 2026 - ore 13:01 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

L’intensa perturbazione (denominata ciclone Charles) in arrivo dalla Spagna e che ha investito l’Italia, sarà seguita in rapida sequenza da un’altra perturbazione (la numero 5 di novembre) proveniente dal Nord Europa, che nella giornata di venerdì 13 porterà altre precipitazioni anche intense in Emilia Romagna e al Centro-Sud, incrementando gli accumuli di pioggia fino a quantitativi notevoli in alcune aree con possibili criticità. Inoltre, anche venerdì gran parte dell’Italia e dei nostri mari saranno interessati da forti venti.

Il maltempo si attenuerà nella giornata di sabato 14, con qualche pioggia residua sulle regioni meridionali. In seguito, tra domenica 15 e lunedìn16, le attuali proiezioni indicano come probabile l’arrivo di un’altra perturbazione.

Le previsioni meteo per venerdì 13 novembre

Tempo in miglioramento al Nord-Ovest, al mattino piogge al Nord-Est. Migliora nel pomeriggio. Piogge e temporali anche forti e insistenti in Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e in estensione a Campania e Calabria tirrenica.

Qualche pioggia in Sardegna, Abruzzo e Molise; resistono ampie schiarite in Puglia, bassa Calabria e Sicilia. Temperature massime in sensibile rialzo al Nord, in calo al Centro e Isole, ma ancora ben oltre la media. Venti molto forti in prevalenza occidentali; raffiche di Bora fino a 80 km/h sull’alto Adriatico; mari agitati.

Le previsioni meteo per sabato 14 novembre

Giornata di tregua nel maltempo, con venti in attenuazione. Molte nuvole e qualche pioggia residua sul medio versante adriatico, al Sud e in Sicilia; tempo instabile con possibili temporali in Sardegna.

Sereno o poco nuvoloso nel resto del Centro-Nord, a parte della nuvolosità anche compatta in Piemonte e Liguria. Diffuso calo termico, anche nelle minime.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: oggi (12 novembre) maltempo critico. Venti burrascosi e nubifragi
    Previsione12 Novembre 2026

    Meteo: oggi (12 novembre) maltempo critico. Venti burrascosi e nubifragi

    Le previsioni meteo di oggi, 12 novembre, delineano una giornata di forte maltempo al Centro-Nord e Sardegna, con forti venti e rischio nubifragi
  • Meteo, maltempo intenso tra oggi e domani: rischio di nubifragi e criticità. Le previsioni dal 12 novembre
    Previsione12 Novembre 2026

    Meteo, maltempo intenso tra oggi e domani: rischio di nubifragi e criticità. Le previsioni dal 12 novembre

    Due perturbazioni sull'Italia tra oggi e domani: si conferma una fase di forte maltempo, con rischio di nubifragi e allagamenti.
  • Meteo, forte maltempo giovedì 12 novembre: rischio nubifragi e venti di burrasca, le zone più esposte
    Previsione11 Novembre 2026

    Meteo, forte maltempo giovedì 12 novembre: rischio nubifragi e venti di burrasca, le zone più esposte

    Tra domani e venerdì due perturbazioni investiranno l'Italia, portando piogge intense e abbondanti con il rischio di nubifragi e criticità.
  • Maltempo e rischio nubifragi, ma con un clima insolitamente mite. Le previsioni meteo da mercoledì 11 novembre
    Previsione11 Novembre 2026

    Maltempo e rischio nubifragi, ma con un clima insolitamente mite. Le previsioni meteo da mercoledì 11 novembre

    L'Italia è nel mirino di un treno di perturbazioni: tre in transito tra oggi e sabato, con forte maltempo e venti di burrasca
Ultime newsVedi tutte
Meteo: da domenica 15 e ad inizio settimana nuovo maltempo in vista! La tendenza
Tendenza12 Novembre 2026
Meteo: da domenica 15 e ad inizio settimana nuovo maltempo in vista! La tendenza
La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana e l'inizio della prossima vede nuove premesse di maltempo sulle nostre regioni.
Meteo, nel weekend tempo variabile e temporaneo aumento del freddo: la tendenza da sabato 14 novembre
Tendenza11 Novembre 2026
Meteo, nel weekend tempo variabile e temporaneo aumento del freddo: la tendenza da sabato 14 novembre
Sabato l'afflusso di correnti più fresche determinerà un sensibile calo termico, soprattutto al Nord e nel versante Adriatico. La tendenza meteo
Meteo, tra venerdì e il weekend tempo instabile e aria più fredda: la tendenza dal 13 novembre
Tendenza10 Novembre 2026
Meteo, tra venerdì e il weekend tempo instabile e aria più fredda: la tendenza dal 13 novembre
Arrivano venti più freddi da nord-est, con temperature in calo e nuove piogge: gli aggiornamenti meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Novembre ore 15:19

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154