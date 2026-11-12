Meteo: ancora maltempo e forti venti venerdì 13 novembre!

L’intensa perturbazione (denominata ciclone Charles) in arrivo dalla Spagna e che ha investito l’Italia, sarà seguita in rapida sequenza da un’altra perturbazione (la numero 5 di novembre) proveniente dal Nord Europa, che nella giornata di venerdì 13 porterà altre precipitazioni anche intense in Emilia Romagna e al Centro-Sud, incrementando gli accumuli di pioggia fino a quantitativi notevoli in alcune aree con possibili criticità. Inoltre, anche venerdì gran parte dell’Italia e dei nostri mari saranno interessati da forti venti.

Il maltempo si attenuerà nella giornata di sabato 14, con qualche pioggia residua sulle regioni meridionali. In seguito, tra domenica 15 e lunedìn16, le attuali proiezioni indicano come probabile l’arrivo di un’altra perturbazione.

Le previsioni meteo per venerdì 13 novembre

Tempo in miglioramento al Nord-Ovest, al mattino piogge al Nord-Est. Migliora nel pomeriggio. Piogge e temporali anche forti e insistenti in Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e in estensione a Campania e Calabria tirrenica.

Qualche pioggia in Sardegna, Abruzzo e Molise; resistono ampie schiarite in Puglia, bassa Calabria e Sicilia. Temperature massime in sensibile rialzo al Nord, in calo al Centro e Isole, ma ancora ben oltre la media. Venti molto forti in prevalenza occidentali; raffiche di Bora fino a 80 km/h sull’alto Adriatico; mari agitati.

Le previsioni meteo per sabato 14 novembre

Giornata di tregua nel maltempo, con venti in attenuazione. Molte nuvole e qualche pioggia residua sul medio versante adriatico, al Sud e in Sicilia; tempo instabile con possibili temporali in Sardegna.

Sereno o poco nuvoloso nel resto del Centro-Nord, a parte della nuvolosità anche compatta in Piemonte e Liguria. Diffuso calo termico, anche nelle minime.