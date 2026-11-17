Continua sul nostro Paese il via vai di piovose ma temperate perturbazioni atlantiche, e questo significa che anche nella parte centrale di questa settimana il tempo rimarrà sostanzialmente perturbato. In particolare, una nuova perturbazione atlantica (la numero 8 del mese) attraverserà oggi (17 novembre) l’Italia, accompagnata da diffuso maltempo, specie al Nord e regioni tirreniche, mentre gran parte dei nostri mari saranno spazzati da forti venti occidentali.

Domani (mercoledì 18) ci attende una parziale tregua, con poche piogge per lo più concentrate sulle regioni meridionali, ma durerà poco, perché da ovest si avvicinerà un’altra perturbazione atlantica che già giovedì 19 porterà nuove piogge, da Nord a Sud, su gran parte del Paese.

Una fase di tempo più stabile e asciutto appare invece possibile tra venerdì 20 e sabato 21. Nei prossimi giorni le temperature, nonostante il maltempo, faranno registrare valori ben al di sopra delle medie stagionali, specie al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 17 novembre

Prevalenza di tempo bello in Puglia e Sicilia. Nuvole sul resto del Paese, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, almeno al Sud e versante adriatico della Penisola: nel corso del giorno piogge sparse, per lo più deboli, su gran parte del Nord, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Appennino Lucano e Calabria Tirrenica.

Temperature massime con poche variazioni al Nord, in crescita invece in gran parte del Centro-Sud con valori anche fino a 24-25 gradi. Venti da tesi a forti, per lo più di Libeccio, sulla Liguria e al Centro-Sud, con raffiche fino a 60/70 km/h. Mari di ponente molto mossi, localmente agitati.

Le previsioni meteo per mercoledì 18 novembre

Molte nubi e piogge sparse, generalmente deboli, tra Campania meridionale e Calabria tirrenica. Un po’ di nuvolosità sparsa alternata a schiarite e con solo sporadiche piogge possibili su Alpi occidentali, Liguria di levante, alta Toscana, Sardegna occidentale e zone interne del Centro. Tempo più soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature in generale aumento e ben oltre la norma: al Nord valori tra 14 e 20 °C, al Centro-Sud picchi di 26-27 sul settore adriatico e ionico. Venti da tesi a forti con raffiche localmente fino a 50-70 km/h in Liguria e al Centro-Sud. Mari: poco mosso l’alto Adriatico, mossi o molto mossi glia altri bacini fino ad agitati il Mar Ligure, il Tirreno meridionale, il Mare e Canale di Sardegna.