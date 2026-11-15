Meteo: da mercoledì 18 novembre vento forte e clima mite, in arrivo anche qualche pioggia

Nella parte centrale della settimana, la corrente occidentale che interessa il Mediterraneo centrale si intensificherà in modo deciso. In questa fase, inoltre, i venti da sudovest convoglieranno verso l’Italia anche una massa d’aria estremamente mite.

La tendenza meteo da mercoledì

La giornata di mercoledì 18 novembre sarà caratterizzata da intensi e tiepidi venti di libeccio (da sudovest) su tutti i mari a ponente della penisola e sul mar Ionio; il vento diverrà localmente intenso e con effetti di Foehn anche sui settori appenninici delle regioni adriatiche. Temperature in deciso aumento su tutte le regioni e ovunque superiori alla norma del periodo. Possibili piogge al mattino sulle aree alpine occidentali di confine, in giornata sulla Calabria tirrenica, sui rilievi del Lazio e della Campania. Nelle ore più fredde possibile formazione di nebbie sulla pianura padana occidentale.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti, giovedì i venti di libeccio potranno intensificarsi ulteriormente, insieme al moto ondoso, con diffuse mareggiate lungo le coste tirreniche. Le correnti diverranno più umide e la probabilità di precipitazioni sarà in aumento sulle Alpi occidentali e sui settori occidentali della penisola, in particolare nelle zone interne della Campania, del Lazio e dell’Abruzzo. Temperature in leggero calo al Centro. Tra venerdì e sabato la ventilazione dovrebbe gradualmente indebolirsi; contemporaneamente potrebbe affluire aria più asciutta e un po’ meno calda.