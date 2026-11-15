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Meteo: da mercoledì 18 novembre vento forte e clima mite, in arrivo anche qualche pioggia

L'Italia resta nel mirino di correnti umide e miti: valori oltre la norma e vento forte a metà settimana, e non mancheranno le piogge
Tendenza15 Novembre 2026 - ore 12:22 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nella parte centrale della settimana, la corrente occidentale che interessa il Mediterraneo centrale si intensificherà in modo deciso. In questa fase, inoltre, i venti da sudovest convoglieranno verso l’Italia anche una massa d’aria estremamente mite.

La tendenza meteo da mercoledì

La giornata di mercoledì 18 novembre sarà caratterizzata da intensi e tiepidi venti di libeccio (da sudovest) su tutti i mari a ponente della penisola e sul mar Ionio; il vento diverrà localmente intenso e con effetti di Foehn anche sui settori appenninici delle regioni adriatiche. Temperature in deciso aumento su tutte le regioni e ovunque superiori alla norma del periodo. Possibili piogge al mattino sulle aree alpine occidentali di confine, in giornata sulla Calabria tirrenica, sui rilievi del Lazio e della Campania. Nelle ore più fredde possibile formazione di nebbie sulla pianura padana occidentale.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti, giovedì i venti di libeccio potranno intensificarsi ulteriormente, insieme al moto ondoso, con diffuse mareggiate lungo le coste tirreniche. Le correnti diverranno più umide e la probabilità di precipitazioni sarà in aumento sulle Alpi occidentali e sui settori occidentali della penisola, in particolare nelle zone interne della Campania, del Lazio e dell’Abruzzo. Temperature in leggero calo al Centro. Tra venerdì e sabato la ventilazione dovrebbe gradualmente indebolirsi; contemporaneamente potrebbe affluire aria più asciutta e un po’ meno calda.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 15 Novembre ore 18:21

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