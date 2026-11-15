Meteo, nuova fase di maltempo al via da domenica 15 novembre: Italia nel mirino delle perturbazioni

Riprende il transito di perturbazioni sull’Italia: nel corso di questa terza domenica di novembre è la numero 6 del mese a portare un nuovo peggioramento al Centro-Sud e in Sardegna, insieme al ritorno di forti venti occidentali. Anche stavolta le regioni penalizzate dalle precipitazioni più intense e abbondati saranno quelle del versante tirrenico. Al suo seguito, in rapida sequenza, si conferma l’arrivo di un’altra perturbazione (la nr. 7 di novembre), attraverserà tutto il Paese, ma ancora una volta in modo più diretto il Centro-Sud, e in particolare le regioni tirreniche, per poi allontanarsi alla fine di lunedì. Il resto della settimana, probabilmente fino a venerdì, vedrà persistere un flusso di correnti atlantiche che indirizzerà altre perturbazioni verso il Mediterraneo e l’Italia, con fasi di maltempo alternate a brevi pause interlocutorie di variabilità. Una caratteristica comune alle giornate della prossima settimana sarà l’intensa ventilazione, in prevalenza da ovest o sud-ovest, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, e le temperature miti in gran parte del Paese.

Le previsioni meteo per domenica 15 novembre

Al mattino cielo da nuvoloso a coperto ovunque, con piogge e rovesci al Centro-Sud e in Sardegna, meno probabili sull’alta Toscana e nelle zone ioniche. Rischio di forti temporali tra basso Lazio e Campania. Al Nord deboli nevicate sulle Alpi occidentali da 1300 - 1500 metri e locali brevi piogge tra Liguria, Piemonte e ovest Lombardia. Nel pomeriggio le precipitazioni si concentrano nel Lazio, in Umbria e al Sud peninsulare per esaurirsi temporaneamente in serata. Nella notte nuovo peggioramento al Centro-Nord, su Campania e Sardegna. Temperature massime in ulteriore lieve calo al Nord, quasi stazionarie altrove: non oltre 10-11 gradi in val padana, fino a 20-23 al Meridione e sulle Isole. Venti in rinforzo: moderati o tesi occidentali in Sardegna e sul Tirreno, Scirocco su Puglia, medio a basso Adriatico. Mari da mossi a molto mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 16 novembre

Prima parte della giornata di maltempo su regioni centrali, Campania e nordovest della Calabria, inizialmente anche sulla Sardegna, con precipitazioni diffuse, localmente intense e con possibili temporali sul versante tirrenico. Nelle prime ore della mattina deboli precipitazioni isolate anche al Nord-Est e sulla Lombardia orientale, nevose sui rilievi intorno ai 1500 metri. Nel pomeriggio ultimi fenomeni tra Campania e Calabria tirrenica, in esaurimento in serata. Altrove tendenza ad un rapido miglioramento, con rasserenamenti a tratti anche ampi, specie su val padana, regioni adriatiche e Isole. Venti occidentali da tesi a molto forti su mari e regioni di ponente e al Sud, con raffiche fino a 70 Km/h. Temperature in lieve aumento al Nord.