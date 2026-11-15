FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, nuova perturbazione sull'Italia: ecco dove arriva la piogg...

Meteo, nuova perturbazione sull'Italia: ecco dove arriva la pioggia da domenica 15 novembre

Nuovo peggioramento per l'Italia: darà il via a una fase instabile che ci accompagnerà anche nel corso della prossima settimana
Previsione15 Novembre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione15 Novembre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Dopo la pausa di ieri, riprende il transito di perturbazioni sull’Italia. Domenica sarà la numero 6 del mese a portare un nuovo peggioramento al Centro-Sud e in Sardegna, insieme al ritorno di forti venti. Anche stavolta le regioni penalizzate dalle precipitazioni più intense e abbondati saranno quelle del versante tirrenico. Al suo seguito, in rapida sequenza, si conferma l’arrivo di un’altra perturbazione (la nr. 7 di novembre), meno intensa, ma che colpirà anch’essa le regioni tirreniche, per poi allontanarsi alla fine di lunedì. Il resto della settimana, probabilmente fino a venerdì, vedrà persistere un flusso di correnti atlantiche che indirizzerà altre perturbazioni verso il Mediterraneo e l’Italia, con delle fasi di maltempo alternate a delle pause nelle precipitazioni. Una caratteristica comune alle giornate della prossima settimana sarà l’intensa ventilazione, in prevalenza da ovest o sud-ovest, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, e le temperature miti in gran parte del Paese.

Le previsioni meteo per domenica 15 novembre 

Al mattino cielo da nuvoloso a coperto ovunque, con piogge e rovesci al Centro-Sud e in Sardegna, meno probabili sull’alta Toscana e nelle zone ioniche. Rischio di forti temporali su Lazio e Campania. Al Nord soltanto delle deboli nevicate sulle Alpi occidentali da 1300/1500 metri. Nel pomeriggio le piogge e qualche rovescio, ma in forma più isolata, si concentrano nel Lazio, in Umbria e al Sud; nuvole in attenuazione nelle regioni settentrionali, tranne in Emilia Romagna. Di sera nuovo aumento delle nuvole al Nord-Ovest. Temperature massime in ulteriore lieve calo al Nord, quasi stazionarie altrove. Venti in rinforzo: moderati occidentali in Sardegna e nel tirreno, Scirocco in Puglia, medio a basso Adriatico. Mari da mossi a molto mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 16 novembre

Nella prima parte della giornata maltempo nelle regioni centrali e in Campania; possibili temporali sul versante tirrenico. Qualche debole pioggia al Nord-Est, Emilia Romagna e Sardegna; neve in Valle d’Aosta e Alpi orientali intorno a 1600 metri.
Nel pomeriggio da poco a parzialmente nuvoloso al Nord; più nuvole altrove, con piogge sparse al Centro-Sud; temporali nel basso versante tirrenico. Ventoso per forti venti occidentali; moto ondoso dei mari in aumento. Temperature in generale rialzo, tranne nei settori alpini.  

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, nuova fase di maltempo al via da domenica 15 novembre: Italia nel mirino delle perturbazioni
    Previsione15 Novembre 2026

    Meteo, nuova fase di maltempo al via da domenica 15 novembre: Italia nel mirino delle perturbazioni

    Nuovo peggioramento al via: torna il maltempo sull'Italia, con piogge localmente intense e vento forte
  • Meteo, domani nuovo peggioramento: le zone a rischio pioggia da domenica 15 novembre
    Previsione14 Novembre 2026

    Meteo, domani nuovo peggioramento: le zone a rischio pioggia da domenica 15 novembre

    Nuove perturbazioni verso l'Italia: si conferma una fase meteo movimentata a partire da domenica 15 novembre
  • Meteo: sabato di tregua, nuovo peggioramento da domenica 15 novembre. Le previsioni
    Previsione14 Novembre 2026

    Meteo: sabato di tregua, nuovo peggioramento da domenica 15 novembre. Le previsioni

    Poche piogge in vista nelle prossime ore, ma per domani si conferma l'arrivo di una nuova perturbazione
  • Meteo: oggi poche piogge ma aumenta il freddo, poi nuova perturbazione. Le previsioni dal 14 novembre
    Previsione14 Novembre 2026

    Meteo: oggi poche piogge ma aumenta il freddo, poi nuova perturbazione. Le previsioni dal 14 novembre

    Tempo in miglioramento, ma durerà poco: da domani si conferma un nuovo diffuso peggioramento.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, via vai di perturbazioni nei prossimi giorni: la tendenza da martedì 17 novembre
Tendenza14 Novembre 2026
Meteo, via vai di perturbazioni nei prossimi giorni: la tendenza da martedì 17 novembre
Italia nel mirino di diverse perturbazioni: tra martedì e venerdì ne transiteranno almeno due. La tendenza meteo nei dettagli
Meteo, la prossima settimana ancora instabile: tre perturbazioni in transito sull’Italia da lunedì 16 novembre
Tendenza13 Novembre 2026
Meteo, la prossima settimana ancora instabile: tre perturbazioni in transito sull’Italia da lunedì 16 novembre
L’Atlantico continua a spingere perturbazioni verso l’Italia: anche per la prossima settimana si profila uno scenario meteo movimentato
Meteo: da domenica 15 e ad inizio settimana nuovo maltempo in vista! La tendenza
Tendenza12 Novembre 2026
Meteo: da domenica 15 e ad inizio settimana nuovo maltempo in vista! La tendenza
La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana e l'inizio della prossima vede nuove premesse di maltempo sulle nostre regioni.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 15 Novembre ore 11:09

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154