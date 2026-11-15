Meteo, nuova perturbazione sull'Italia: ecco dove arriva la pioggia da domenica 15 novembre

Dopo la pausa di ieri, riprende il transito di perturbazioni sull’Italia. Domenica sarà la numero 6 del mese a portare un nuovo peggioramento al Centro-Sud e in Sardegna, insieme al ritorno di forti venti. Anche stavolta le regioni penalizzate dalle precipitazioni più intense e abbondati saranno quelle del versante tirrenico. Al suo seguito, in rapida sequenza, si conferma l’arrivo di un’altra perturbazione (la nr. 7 di novembre), meno intensa, ma che colpirà anch’essa le regioni tirreniche, per poi allontanarsi alla fine di lunedì. Il resto della settimana, probabilmente fino a venerdì, vedrà persistere un flusso di correnti atlantiche che indirizzerà altre perturbazioni verso il Mediterraneo e l’Italia, con delle fasi di maltempo alternate a delle pause nelle precipitazioni. Una caratteristica comune alle giornate della prossima settimana sarà l’intensa ventilazione, in prevalenza da ovest o sud-ovest, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, e le temperature miti in gran parte del Paese.

Le previsioni meteo per domenica 15 novembre

Al mattino cielo da nuvoloso a coperto ovunque, con piogge e rovesci al Centro-Sud e in Sardegna, meno probabili sull’alta Toscana e nelle zone ioniche. Rischio di forti temporali su Lazio e Campania. Al Nord soltanto delle deboli nevicate sulle Alpi occidentali da 1300/1500 metri. Nel pomeriggio le piogge e qualche rovescio, ma in forma più isolata, si concentrano nel Lazio, in Umbria e al Sud; nuvole in attenuazione nelle regioni settentrionali, tranne in Emilia Romagna. Di sera nuovo aumento delle nuvole al Nord-Ovest. Temperature massime in ulteriore lieve calo al Nord, quasi stazionarie altrove. Venti in rinforzo: moderati occidentali in Sardegna e nel tirreno, Scirocco in Puglia, medio a basso Adriatico. Mari da mossi a molto mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 16 novembre

Nella prima parte della giornata maltempo nelle regioni centrali e in Campania; possibili temporali sul versante tirrenico. Qualche debole pioggia al Nord-Est, Emilia Romagna e Sardegna; neve in Valle d’Aosta e Alpi orientali intorno a 1600 metri.

Nel pomeriggio da poco a parzialmente nuvoloso al Nord; più nuvole altrove, con piogge sparse al Centro-Sud; temporali nel basso versante tirrenico. Ventoso per forti venti occidentali; moto ondoso dei mari in aumento. Temperature in generale rialzo, tranne nei settori alpini.