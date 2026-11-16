Meteo, via vai di perturbazioni sull'Italia: ne arriveranno due tra lunedì 16 e martedì 17 novembre

La circolazione atmosferica a livello europeo resta governata da un flusso occidentale molto attivo e ondulato, in seno al quale si inseriscono veloci le perturbazioni atlantiche, dirette agevolmente anche verso l’Italia e il Mediterraneo centrale. Un tipo di regime che persisterà anche nel corso della settimana entrante, con nuove occasioni piovose, associate al passaggio di altre 3 perturbazioni, dopo quella odierna (la n.6 del mese).

Lunedì è attesa la n.7, martedì la n.8: entrambe investiranno più direttamente il Centro-Sud - con fenomeni ancora una volta più intensi e abbondanti sul lato tirrenico -, più marginalmente il Nord. Attesa giovedì, la perturbazione numero 9 dovrebbe coinvolgere in modo più diffuso tutto il Paese, ma la tendenza resta al momento molto incerta.

Il contesto climatico sarà sempre fin troppo mite per il periodo: questo tipo di circolazione, infatti, implica la risalita di masse d’aria umide e calde dalle basse latitudini attraverso una ventilazione occidentale o meridionale molto sostenuta, che manterrà il quadro termico superiore alla norma. Un’anomalia destinata a crescere a metà settimana quando, al Sud e sulle Isole, si potrebbero nuovamente sfiorare i 30 gradi.

Previsioni meteo per lunedì 16 novembre

Prima parte della giornata con maltempo sulle regioni centrali, in Campania e nel nordovest della Calabria, inizialmente anche sulla Sardegna, con precipitazioni diffuse, localmente intense e con possibili temporali sul versante tirrenico. Nelle prime ore della mattina deboli precipitazioni isolate anche al Nord-Est e sulla Lombardia orientale, nevose sui rilievi intorno ai 1500 metri.

Nel pomeriggio ultimi fenomeni tra Campania e Calabria tirrenica, in esaurimento in serata. Altrove tendenza ad un rapido miglioramento, con rasserenamenti a tratti anche ampi, specie su val Padana, regioni adriatiche e Isole. Venti occidentali, da tesi a molto forti su mari e regioni di ponente e al Sud, con raffiche fino a 70 km/h. Temperature in lieve aumento al Nord.

Previsioni meteo per martedì 17 novembre

Al Nord cielo molto nuvoloso sin dal mattino, con alcune precipitazioni dapprima su Valle d’Aosta, Alpi piemontesi (nevose ad alta quota) e Liguria di Levante, nel pomeriggio o in serata anche sull’est Lombardia e sulle regioni di Nord-Est. Al Centro-Sud e sulle Isole tempo inizialmente buono o discreto, ma con tendenza a peggioramento al Centro e sulla Campania dove, entro fine giornata, giungeranno alcune precipitazioni.

Temperature in aumento: massime fino a 19-23 gradi sulle regioni centro-meridionali, con punte di 24-25 su medio Adriatico, settori ionici e Isole. Venti in prevalenza di Libeccio, con raffiche forti o burrascose tra 50 e 70 km/h sulle regioni centrali e sui mari di ponente, che risulteranno molto mossi o localmente agitati.