FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, nuove perturbazioni in vista: le zone a rischio pioggia da...

Meteo, nuove perturbazioni in vista: le zone a rischio pioggia da lunedì 16 novembre

Prosegue il via vai di perturbazioni: ne arriveranno due tra domani e martedì! Le previsioni meteo nei dettagli
Previsione15 Novembre 2026 - ore 12:44 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione15 Novembre 2026 - ore 12:44 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

La circolazione atmosferica a livello europeo resta governata da un flusso occidentale molto attivo e ondulato, in seno al quale si inseriscono veloci le perturbazioni atlantiche, dirette agevolmente anche verso l’Italia e il Mediterraneo centrale. Un tipo di regime che persisterà anche nel corso della settimana entrante, con nuove occasioni piovose, associate al passaggio di altre 3 perturbazioni, dopo quella odierna (la n.6 del mese).

Lunedì è attesa la n.7, martedì la n.8: entrambe investiranno più direttamente il Centro-Sud - con fenomeni ancora una volta più intensi e abbondanti sul lato tirrenico -, più marginalmente il Nord. Attesa giovedì, la perturbazione numero 9 dovrebbe coinvolgere in modo più diffuso tutto il Paese, ma la tendenza resta al momento molto incerta. 

Il contesto climatico sarà sempre fin troppo mite per il periodo: questo tipo di circolazione, infatti, implica la risalita di masse d’aria umide e calde dalle basse latitudini attraverso una ventilazione occidentale o meridionale molto sostenuta, che manterrà il quadro termico superiore alla norma. Un’anomalia destinata a crescere a metà settimana quando, al Sud e sulle Isole, si potrebbero nuovamente sfiorare i 30 gradi

Previsioni meteo per lunedì 16 novembre

Prima parte della giornata con maltempo sulle regioni centrali, in Campania e nel nordovest della Calabria, inizialmente anche sulla Sardegna, con precipitazioni diffuse, localmente intense e con possibili temporali sul versante tirrenico. Nelle prime ore della mattina deboli precipitazioni isolate anche al Nord-Est e sulla Lombardia orientale, nevose sui rilievi intorno ai 1500 metri.
Nel pomeriggio ultimi fenomeni tra Campania e Calabria tirrenica, in esaurimento in serata. Altrove tendenza ad un rapido miglioramento, con rasserenamenti a tratti anche ampi, specie su val Padana, regioni adriatiche e Isole. Venti occidentali, da tesi a molto forti su mari e regioni di ponente e al Sud, con raffiche fino a 70 km/h. Temperature in lieve aumento al Nord.

Previsioni meteo per martedì 17 novembre

Al Nord cielo molto nuvoloso sin dal mattino, con alcune precipitazioni dapprima su Valle d’Aosta, Alpi piemontesi (nevose ad alta quota) e Liguria di Levante, nel pomeriggio o in serata anche sull’est Lombardia e sulle regioni di Nord-Est. Al Centro-Sud e sulle Isole tempo inizialmente buono o discreto, ma con tendenza a peggioramento al Centro e sulla Campania dove, entro fine giornata, giungeranno alcune precipitazioni.
Temperature in aumento: massime fino a 19-23 gradi sulle regioni centro-meridionali, con punte di 24-25 su medio Adriatico, settori ionici e Isole. Venti in prevalenza di Libeccio, con raffiche forti o burrascose tra 50 e 70 km/h sulle regioni centrali e sui mari di ponente, che risulteranno molto mossi o localmente agitati.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, nuova fase di maltempo al via da domenica 15 novembre: Italia nel mirino delle perturbazioni
    Previsione15 Novembre 2026

    Meteo, nuova fase di maltempo al via da domenica 15 novembre: Italia nel mirino delle perturbazioni

    Nuovo peggioramento al via: torna il maltempo sull'Italia, con piogge localmente intense e vento forte
  • Meteo, nuova perturbazione sull'Italia: ecco dove arriva la pioggia da domenica 15 novembre
    Previsione15 Novembre 2026

    Meteo, nuova perturbazione sull'Italia: ecco dove arriva la pioggia da domenica 15 novembre

    Nuovo peggioramento per l'Italia: darà il via a una fase instabile che ci accompagnerà anche nel corso della prossima settimana
  • Meteo, domani nuovo peggioramento: le zone a rischio pioggia da domenica 15 novembre
    Previsione14 Novembre 2026

    Meteo, domani nuovo peggioramento: le zone a rischio pioggia da domenica 15 novembre

    Nuove perturbazioni verso l'Italia: si conferma una fase meteo movimentata a partire da domenica 15 novembre
  • Meteo: sabato di tregua, nuovo peggioramento da domenica 15 novembre. Le previsioni
    Previsione14 Novembre 2026

    Meteo: sabato di tregua, nuovo peggioramento da domenica 15 novembre. Le previsioni

    Poche piogge in vista nelle prossime ore, ma per domani si conferma l'arrivo di una nuova perturbazione
Ultime newsVedi tutte
Meteo: da mercoledì 18 novembre vento forte e clima mite, in arrivo anche qualche pioggia
Tendenza15 Novembre 2026
Meteo: da mercoledì 18 novembre vento forte e clima mite, in arrivo anche qualche pioggia
L'Italia resta nel mirino di correnti umide e miti: valori oltre la norma e vento forte a metà settimana, e non mancheranno le piogge
Meteo, via vai di perturbazioni nei prossimi giorni: la tendenza da martedì 17 novembre
Tendenza14 Novembre 2026
Meteo, via vai di perturbazioni nei prossimi giorni: la tendenza da martedì 17 novembre
Italia nel mirino di diverse perturbazioni: tra martedì e venerdì ne transiteranno almeno due. La tendenza meteo nei dettagli
Meteo, la prossima settimana ancora instabile: tre perturbazioni in transito sull’Italia da lunedì 16 novembre
Tendenza13 Novembre 2026
Meteo, la prossima settimana ancora instabile: tre perturbazioni in transito sull’Italia da lunedì 16 novembre
L’Atlantico continua a spingere perturbazioni verso l’Italia: anche per la prossima settimana si profila uno scenario meteo movimentato
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 15 Novembre ore 18:16

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154