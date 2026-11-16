Meteo, la settimana si apre con maltempo intenso al Centro-Sud

La circolazione atmosferica a livello europeo resta governata da un flusso occidentale molto attivo e ondulato, in seno al quale si inseriscono veloci le perturbazioni atlantiche, dirette agevolmente anche verso l’Italia e il Mediterraneo centrale. Un tipo di regime che persisterà anche nel corso della settimana entrante, con nuove occasioni piovose, associate al passaggio di altre 3 perturbazioni, dopo quella di ieri (la n.6 di novembre).

Già oggi, lunedì 16 novembre, è attesa la n.7, martedì 17 la n.8: entrambe investiranno più direttamente il Centro-Sud (con fenomeni ancora una volta più intensi e abbonanti sul lato tirrenico), più marginalmente il Nord, mentre la n.9 attesa giovedì 18 dovrebbe coinvolgere gran parte del Paese, ma la tendenza resta al momento molto incerta.

Il contesto climatico sarà sempre fin troppo mite per il periodo al Centro-Sud: questo tipo di circolazione, infatti, implica la risalita di masse d’aria umide e calde dalle basse latitudini attraverso una ventilazione occidentale o meridionale molto sostenuta, che manterrà il quadro termico superiore alla norma. Un’anomalia destinata a crescere a metà settimana quando, sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole maggiori, si dovrebbero nuovamente superare i 25 gradi con qualche punta isolata non lontana dai 30.

Previsioni meteo per lunedì 16 novembre

Prima parte della giornata di maltempo su regioni centrali, Campania e nord-ovest della Calabria, con precipitazioni diffuse, localmente intense e con possibili temporali sul versante tirrenico. Nelle prime ore della mattina possibili rovesci sulla Sardegna sud-occidentali, deboli precipitazioni isolate anche al Nord-Est e nel nord della Puglia. Nel pomeriggio ancora rovesci o temporali tra Campania e Calabria tirrenica, residue deboli piogge nell’interno tra Lazio e Abruzzo e in Puglia. Altrove tendenza ad un rapido miglioramento, con rasserenamenti a tratti anche ampi, specie al Nord. In serata residue piogge sulla Calabria tirrenica.

Venti occidentali, da tesi a forti su mari e regioni di ponente e al Sud, con raffiche fino a 60-70 Km/h. Temperature in aumento al Nord, Toscana e regioni centrali adriatiche.

Previsioni meteo per martedì 17 novembre

Al Nord cielo molto nuvoloso sin dal mattino, con alcune precipitazioni dapprima su Valle d’Aosta, Alpi piemontesi (nevose ad alta quota) e Liguria di levante, nel pomeriggio o in serata anche su est Lombardia e regioni di Nord-Est. Al Centro-Sud e sulle Isole tempo inizialmente buono o discreto, ma con tendenza a peggioramento al Centro e sulla Campania dove, entro fine giornata, giungeranno alcune precipitazioni.

Temperature in aumento: massime fino a 19-23 gradi sulle regioni centro-meridionali, con punte di 24-25 su medio Adriatico, settori ionici e Isole. Venti in prevalenza di Libeccio, con raffiche forti o burrascose tra 50 e 70 Km/h sulle regioni centrali e sui mari di ponente, che risulteranno molto mossi o localmente agitati.