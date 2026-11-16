Meteo, in arrivo un treno di perturbazioni. Giovedì 19 maltempo intenso

Anche nelle proiezioni a lunga scadenza non si intravedono importanti cambiamenti nella circolazione sull’Europa con il nord del continente che vedrà il transito delle depressioni mobili e tutta l’area centro-meridionale, Mediterraneo ed Italia compresi, interessata da un intenso ed ondulato flusso di correnti occidentali dove si muoveranno veloci fronti nuvolosi provenienti dall’Atlantico.

Le perturbazioni si alterneranno a temporanee finestre più stabili associate ad afflussi di aria più asciutta. Una di queste, dopo l’ennesimo passaggio perturbato atteso in rapido transito nella giornata di giovedì 19 novembre (n. 9 del mese), potrebbe interessare l’Italia tra venerdì 20 e sabato 21 con poche piogge nel settore peninsulare (per lo più lato tirrenico) e nell’ovest della Sardegna; una ventilazione al suolo più nord-occidentale dovrebbe convogliare aria più fresca ridimensionando al Centro-Sud l’impennata verso l’alto attesa a metà settimana.

La perturbazione successiva dovrebbe affacciarsi nel corso di domenica 22 novembre e, dal punto di vista termico, le masse d’aria in arrivo anche all’inizio della prossima settimana dovrebbero essere meno anomale, quindi non fredde ma più vicine alla norma.



Giovedì 19 novembre insieme al suddetto passaggio perturbato assisteremo ad una intensificazione dei venti occidentali, per lo più di Libeccio, che soffieranno da moderati a forti rendendo i mari molto mossi o localmente agitati con probabili mareggiate lungo le coste esposte ad ovest. Una fase di nuvole compatte e piogge coinvolgerà il Nord, le zone interne e tirreniche della penisola e la Sardegna. Nella fascia tra Levante ligure, Toscana ed Emilia Romagna e nelle zone interne del Centro vi sarà il rischio di rovesci o temporali localmente anche forti. Precipitazioni abbondanti sarebbero attese anche tra il sud-est della Lombardia e le Venezie. Sulle Alpi la quota neve difficilmente sarà al di sotto dei 1800-2000 metri.

Le temperature saranno stabili o in lieve aumento nelle minime, in calo nelle massime nelle aree più perturbate del Centro-Nord; in generale sarà un’altra giornata contrassegnata da una mitezza fuori della norma e con picchi di 23-35 gradi sul medio Adriatico e in Sardegna, fino ai 25-28 sul basso Ionio.



Venerdì 20, con l’instaurarsi delle correnti più asciutte, vedrà la nuvolosità concentrarsi con sporadici fenomeni sulle Alpi centro-occidentali di confine, nelle regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria e nell’ovest della Sardegna. Altrove potranno aprirsi schiarite anche ampie. Temperature in rialzo in Val Padana e in calo al Centro-Sud. Venti in attenuazione ma ancora piuttosto sostenuti al Centro-Sud e nei mari di ponente.