Meteo, martedì 17 novembre nuova perturbazione in arrivo

La circolazione atmosferica a livello europeo resta governata da un flusso occidentale molto attivo e ondulato, in seno al quale si inseriscono veloci le perturbazioni atlantiche, dirette anche verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Un tipo di regime che persisterà non solo nel corso di questa settimana ma probabilmente, stando alle proiezioni modellistiche a lungo scadenza, fino alla fine del mese di novembre. Pertanto, tra una perturbazione e l’altra, sull’Italia si alterneranno fasi perturbate a giornate di tregua con tempo più stabile e soleggiato.

Intanto, nell’immediato, una prima perturbazione (la n. 8 del mese), non particolarmente intesa, raggiungerà martedì 17 il Nord per poi coinvolgere a fine giornata il Centro-Sud; già mercoledì 18 novembre si sarà allontanata verso i Balcani, favorendo un miglioramento con le ultime piogge attese sul settore del basso Tirreno.

Giovedì 18 una seconda perturbazione (la n.9), anch’essa veloce ma più intensa, attraverserà il nostro Paese portando piogge soprattutto al Nord e regioni del versante tirrenico. In tutta questa fase soffieranno forti venti occidentali e i mari di ponente risulteranno anche agitati con rischio di mareggiate lungo le coste di Liguria, Sardegna occidentale e regioni tirreniche.

Il contesto climatico sarà sempre fin troppo mite per il periodo al Centro-Sud: questo tipo di circolazione, infatti, implica la risalita di masse d’aria calde dalle latitudini più basse che manterranno le temperature oltre la norma con valori anche oltre i 25 gradi sul medio Adriatico, al Sud e nelle due Isole maggiori. Nell’ultima parte della settimana le temperature sono previste in calo ma comunque su valori nella norma o ancora leggermente sopra.

Previsioni meteo per martedì 17 novembre

Al Nord cielo nuvoloso o molto nuvoloso sin dal mattino, con alcune precipitazioni dapprima su Valle d’Aosta, Alpi piemontesi e Liguria di levante, nel pomeriggio anche su est Lombardia e regioni di Nord-Est; neve sulle Alpi solo ad alta quota. Al Centro-Sud nubi sparse sulle regioni tirreniche ma con piogge sporadiche, isolate e di debole intensità; ampie schiarite sul medio Adriatico, Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia. In serata le piogge si sposteranno al Centro e nella notte raggiungeranno il basso Tirreno.

Temperature in aumento al Centro-Sud con valori fino a 23-24 gradi su regioni centrali adriatiche, settori ionici e Isole. Al Nord valori per lo più tra 10 e 15 gradi salvo picchi di 19-20 in Romagna. Venti da tesi a forti in prevalenza di Libeccio in Liguria, alto Adriatico e al Centro-Sud con raffiche fino a 50/70 km/h. Mari di ponente fino a molto mossi o localmente agitati.

Previsioni meteo per mercoledì 18 novembre

Giornata molto nuvolosa con piogge sparse, generalmente deboli, tra Campania meridionale e Calabria tirrenica. Un po’ di nuvolosità sparsa alternata a schiarite e con solo sporadiche piogge possibili su Alpi occidentali, Liguria di levante, alta Toscana, Sardegna occidentale e zone interne del Centro. Tempo più soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature in generale aumento e ben oltre la norma: al Nord valori tra 14 e 20 gradi, al Centro-Sud picchi di 26-27 sul settore adriatico e ionico. Venti da tesi a forti con raffiche localmente fino a 50-70 km/h in Liguria e al Centro-Sud. Mari: poco mosso l’alto Adriatico, mossi o molto mossi glia altri bacini fino ad agitati il Mar Ligure, il Tirreno meridionale, il Mare e Canale di Sardegna.