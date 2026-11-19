Anche le ultime proiezioni confermano la probabile persistenza, per il resto del mese, di questa circolazione che vede l’Italia immersa in un flusso ondulato occidentale. Dovrebbe quindi proseguire l’alternanza tra veloci passaggi perturbati (associati anche a fasi piovose significative e venti intensi) e finestre di tempo prevalentemente più stabile. La provenienza dal medio Atlantico delle masse d’aria determinano temperature altalenanti, governate dall’andamento di nuvole e precipitazioni, ma in un contesto di clima spesso più mite della norma.

La tendenza meteo da domenica 22 dicembre

Dopo una tregua di un paio di giorni, già domenica è atteso il passaggio di un’altra rapida perturbazione. Le prime precipitazioni arriveranno già prima dell’alba al Nord-Ovest e nel settore attorno al Ligure, in estensione nel corso della giornata al resto del Nord e al settore tirrenico fino alla Campania. Fenomeni più occasionali sul medio e basso Adriatico. Le precipitazioni più abbondanti sarebbero attese in alcuni settori alpini (limite della neve oltre 1000-1400 metri) e tra Liguria, alta Toscana, Emilia, parte della Lombardia e Venezie. Temperature in temporanea diminuzione sulle regioni centro settentrionali, clima ancora molto mite sulle Isole maggiori con punte di 22-24 gradi. Venti in rinforzo, inizialmente meridionali in successiva rotazione da ovest con raffiche anche burrascose a fine giornata sui mari di ponente e conseguenti mari agitati con rischio di mareggiate nelle coste esposte a ovest.

Lunedì la perturbazione si allontana verso i Balcani seguita da un miglioramento (ultime precipitazioni isolate nelle creste alpine di confine, in Puglia e sul Tirreno sud-orientale) ma con venti di Maestrale forti e localmente burrascosi al Sud e nelle Isole.

Martedì venti in attenuazione ma con una temporanea fase di venti nord-orientali che potrebbe addossare un po’ di nuvole associate a sporadici fenomeni sul medio e basso Adriatico. Altrove tempo per lo meno asciutto e quindi altra giornata di sostanziale tregua. Questa nuova finestra di tempo più tranquillo dovrebbe finire nel corso di mercoledì con l’arrivo della perturbazione successiva e con precipitazioni che al momento sembrano destinate a coinvolgere soprattutto Alpi occidentali, Emilia Romagna e regioni centrali. Nell’ultima parte della settimana altri passaggi perturbati potrebbero raggiungere l’Italia con una cadenza questa volta più ravvicinata. Per una conferma e dettagli sufficientemente attendibili si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.