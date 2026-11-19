Una nuova perturbazione atlantica, la numero 9 di novembre, si sta facendo strada sull’Italia: porterà diffuso maltempo al Centro-Nord, soprattutto nella prima parte del giorno, con piogge localmente anche di forte intensità. Nelle prossime ore il sistema perturbato attraverserà la penisola da ovest verso est molto rapidamente, per cui già nel corso del pomeriggio il tempo tenderà a migliorare e le piogge andranno velocemente esaurendosi.

Oltre alle piogge, questa perturbazione sarà anche accompagnata da venti decisamente intensi che, provenienti dai quadranti occidentali, spazzeranno gran parte dei nostri mari, con la possibilità quindi di mareggiate lungo le coste esposte.

Le temperature intanto, sebbene in calo in molte regioni, faranno registrare ancora valori nel complesso al di sopra della norma, specie al Sud e nelle Isole. In base alle ultime proiezioni, una fase di tempo più stabile e asciutto dovrebbe poi caratterizzare le giornate di venerdì e sabato, ma già per domenica appare probabile un nuovo peggioramento del tempo causato dal passaggio di un’altra perturbazione atlantica.

Le previsioni meteo per giovedì 19 novembre

Giovedì al mattino prevalenza di bel tempo in Calabria e Sicilia, molte nuvole invece sul resto d’Italia: piogge diffuse su Lombardia, Nord-Est, regioni centrali e, a carattere più isolato, anche su Campania, Calabria Tirrenica e Sardegna. Possibilità di temporali e rovesci anche intensi, soprattutto su Levante ligure, Toscana, Lazio, Umbria e Friuli Venezia Giulia, mentre sulle zone alpine oltre 1600-1800 metri cadrà la neve.

Nel pomeriggio ampie schiarite al Nord-Ovest e su Emilia Romagna, Veneto occidentale, regioni centrali tirreniche e Sardegna, ancora nuvole altrove: qualche pioggia su Friuli Venezia Giulia, zone interne del Centro, Campania, Basilicata occidentale. In serata residue piogge sulla Calabria tirrenica. Temperature massime senza grandi variazioni al Sud, in diminuzione invece nel resto del Paese, con il calo più marcato al Nord.

Le previsioni meteo per venerdì 20 novembre

Venerdì alternanza tra sole e nuvole in Valle d’Aosta, Alpi Occidentali, zone interne del Centro, Campania, Basilicata Calabria e Sicilia, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove: piogge isolate su Appennino Toscano e Valle d’Aosta, qui con deboli nevicate oltre 1400 metri. Temperature massime in rialzo in quasi tutto il Nord, in calo al Centro-Sud e Isole: valori vicini alle medie stagionali in gran parte d’Italia.