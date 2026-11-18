La perturbazione atlantica numero 8 di novembre, in transito sul nostro Paese, prima di abbandonare definitivamente la Penisola, nella giornata odierna (mercoledì 18) porterà ancora un po’ di maltempo al Sud, mentre il Centro-Nord sarà interessato da un parziale miglioramento del tempo.

Già alla fine di oggi, però, si avvertiranno le prime avvisaglie di un nuovo peggioramento causato dall’arrivo di un’altra perturbazione atlantica (numero 9 del mese) che giovedì 19 porterà diffuso maltempo, con piogge che da nord a sud bagneranno gran parte d’Italia.

Nei prossimi giorni, il passaggio delle perturbazioni provenienti da ovest, alimenterà anche intensi venti provenienti dai quadranti occidentali, con la possibilità di mareggiate lungo le coste esposte, mentre le temperature, nonostante il maltempo, faranno registrare valori al di sopra della norma, specie al Centro-Sud e Isole.

Le ultime proiezioni indicano che una fase di tempo più stabile e asciutto dovrebbe caratterizzare le giornate di venerdì 20 e sabato 21, mentre per domenica 22 appare probabile un nuovo peggioramento del tempo causato dal passaggio dell’ennesima perturbazione atlantica.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 18 novembre

Nuvole ovunque, anche se non mancheranno gli sprazzi di sole, specie al Nord e regioni adriatiche. Nel corso del giorno qualche pioggia, per lo più a carattere debole e isolato, su Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. Al mattino qualche nebbia, comunque in dissolvimento, sulle pianure del Nord.

Temperature massime quasi dappertutto in crescita e in generale al di sopra della norma, soprattutto al Sud. Venti da tesi a forti con raffiche localmente fino a 50-70 km/h in Liguria e al Centro-Sud; poco mosso l’alto Adriatico, mossi o molto mossi glia altri bacini, fino ad agitati il Mar Ligure, il Basso Tirreno, il Mare e il Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 19 novembre

Al mattino nubi ovunque, con piogge sparse al Nord, zone interne del Centro, coste centrali tirreniche, Campania, Calabria Tirrenica e Sardegna; rovesci e temporali a tratti anche intensi su Levante Ligure e Toscana, neve sulle Alpi oltre 1800-2000 metri.

Nel pomeriggio ampie schiarite al Nordovest; ancora piogge sparse invece su Venezie, Emilia, Romagna, regioni centrali adriatiche, Campania, nord della Calabria e sud della Sardegna. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento all’estremo Sud, in calo invece nel resto del Paese.