Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che il weekend del 21 e 22 novembre si aprirà sabato con condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, ma domenica una veloce perturbazione attraverserà le regioni centro-settentrionali portando piogge e qualche nevicata sulle Alpi. Si tratterà comunque di un passaggio rapido: già da lunedì la pressione tornerà ad aumentare, favorendo un miglioramento su tutta la Penisola.

La tendenza meteo per il weekend del 21 e 22 novembre

Sabato 21 novembre il tempo stabile sarà e per lo più soleggiato sulla maggioranza delle regioni. Qualche addensamento al mattino nelle aree alpine settentrionali di confine, un po’ di nubi anche in Toscana e sull’area del basso versante tirrenico, ma senza piogge di rilievo. I venti saranno generalmente deboli, salvo rinforzi da ovest sul mar Ligure e sul mar Tirreno. Rispetto a venerdì le temperature risulteranno in calo nei valori minimi al Sud e in Sicilia, mentre le massime non subiranno grandi variazioni.

Domenica una veloce perturbazione attraverserà rapidamente il Centro-Nord nel corso della giornata. I settori che dovrebbero ricevere precipitazioni di un certo rilievo saranno le aree alpine occidentali di confine, le pianure del Nord-Est, l’Emilia, il Levante ligure ed il nord della Toscana. Sulle Alpi il limite della neve sarà attorno ai 1300-1500 metri. Le temperature diminuiranno nelle regioni centro-settentrionali, clima ancora molto mite sulle Isole maggiori.

Stando alle attuali proiezioni, entro lunedì la perturbazione dovrebbe lasciare spazio a un rialzo della pressione, con tempo in miglioramento su tutta l’Italia.