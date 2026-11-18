Mercoledì parziale tregua sul fronte del maltempo, con l’ultima perturbazione che, in allontanamento, porterà poche piogge residue per lo più concentrate sulle regioni meridionali. Nel frattempo, però, si sta già avvicinando un’altra più intensa perturbazione atlantica (la numero 9 del mese) che già alla fine di oggi porterà un primo peggioramento al Nord-Ovest e in Sardegna e, nel corso della giornata di domani, sarà responsabile di diffuso maltempo da nord a sud in gran parte d’Italia, con piogge che localmente risulteranno anche di forte intensità.

Tra oggi e domani al Centro-Sud insisteranno anche intensi venti provenienti dai quadranti occidentali, con la possibilità di mareggiate lungo le coste esposte, mentre le temperature, nonostante il maltempo, faranno registrare valori ben al di sopra della norma, specie al Centro-Sud e Isole. In base alle ultime proiezioni una fase di tempo più stabile e asciutto dovrebbe invece caratterizzare le giornate di venerdì e sabato, ma già per domenica appare probabile un nuovo peggioramento del tempo causato dal passaggio dell’ennesima perturbazione atlantica.

Le previsioni meteo per mercoledì 18 novembre

Al mattino alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia, con piogge isolate su basso Lazio, interno dell’Abruzzo, Appennino meridionale e Calabria tirrenica; qualche nebbia, comunque in dissolvimento, sulle pianure del Nord. Nel pomeriggio prevalenza di tempo bello al Centro-Nord e Puglia, a eccezione di un po’ di nuvole sui rilievi, con la possibilità di qualche piovasco in Valle d’Aosta, accompagnato da deboli nevicate oltre 1800 metri; tra sole e nuvole su resto del Sud e Isole, con piogge isolate su Appennino lucano e nord della Calabria.

Temperature massime quasi dappertutto in crescita e in generale al di sopra della norma, specie al Sud. Venti da tesi a forti su gran parte dei nostri mari, con raffiche fino a 60-70 km/h.

Le previsioni meteo per giovedì 19 novembre

Giovedì al mattino nuvole su gran parte d’Italia, con piogge sparse su regioni settentrionali, zone interne del Centro, coste centrali tirreniche, Campania, Calabria Tirrenica e Sardegna; rovesci e temporali a tratti anche intensi su Levante Ligure e Toscana, neve sulle Alpi oltre 1800-2000 metri.

Nel pomeriggio ampie schiarite al Nord-Ovest; ancora piogge sparse invece su Venezie, Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche, Campania, nord della Calabria e sud della Sardegna. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento all’estremo Sud, in calo invece nel resto del Paese.