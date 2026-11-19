Per la giornata di oggi, giovedì 19 novembre, si conferma un sensibile peggioramento meteo per l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica (la numero 9 del mese). Nella prima parte del giorno porterà diffuso maltempo al Centro-Nord, con piogge localmente anche di forte intensità. Questa nuova perturbazione in realtà attraverserà la nostra Penisola, da ovest verso est, molto rapidamente, per cui già nel corso del pomeriggio il tempo migliorerà e le piogge andranno velocemente esaurendosi.

Le condizioni meteo saranno anche caratterizzate da venti decisamente intensi che, provenienti dai quadranti occidentali, spazzeranno gran parte dei nostri mari, con la possibilità quindi di mareggiate lungo le coste esposte, mentre le temperature, sebbene in calo in molte regioni, faranno registrare ancora valori nel complesso al di sopra della norma, specie al Sud e Isole.

Le previsioni meteo per giovedì 19 novembre

Al mattino prevalenza di bel tempo in Calabria e Sicilia, molte nuvole invece sul resto d’Italia: piogge diffuse su Lombardia, Nord-Est, regioni centrali e, a carattere più isolato, anche su Campania, Calabria Tirrenica e Sardegna. Attenzione al rischio di temporali e rovesci anche intensi, soprattutto su Levante ligure, Toscana, Lazio, Umbria e Friuli Venezi Giulia, mentre sulle zone alpine oltre 1500-1800 metri cadrà la neve.

Nel pomeriggio ampie schiarite al Nord-Ovest, in Emilia Romagna, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, ancora nuvole altrove: qualche pioggia su Trentino, Friuli Venezia Giulia, Appennino abruzzese e molisano, Campania e Appennino calabro-lucano; neve sulle Alpi Orientali oltre 1500-1600 metri. Temperature massime senza grandi variazioni al Sud, in diminuzione invece nel resto del Paese, con il calo più marcato al Nord.

I venti, dai quadranti occidentali, saranno in intensificazione su gran parte dei nostri mari, con raffiche di burrasca che potrebbero anche superare i 70-80 km orari e il rischio di mareggiate sulle coste più esposte.

Le previsioni meteo per giovedì 19 novembre

Alternanza tra sole e nuvole in Valle d’Aosta e sulle Alpi occidentali, nelle zone interne del Centro e su Campania, Basilicata Calabria e Sicilia, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove.

Pogge isolate su Appennino toscano e Valle d’Aosta, qui con deboli nevicate oltre 1400 metri. Temperature massime in rialzo in quasi tutto il Nord, in calo al Centro-Sud e Isole: valori vicini alle medie stagionali in gran parte d’Italia.