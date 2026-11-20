L’intensa perturbazione che ieri ha attraversato l'Italia si è velocemente allontanata verso l’est europeo, favorendo un generale miglioramento, salvo residue e isolate piogge ancora possibili venerdì nelle zone interne del Centro. Seguirà un sabato senza piogge e con tempo in prevalenza soleggiato, specie al Nord e lungo tutto il versante adriatico; la forte ventilazione occidentale tenderà parzialmente ad attenuarsi rimanendo comunque moderata sui mari di ponente che resteranno molto mossi o localmente ancora agitati; le temperature faranno registrare valori superiori alla norma.

Questa fase di tempo più stabile non durerà a lungo, già domenica una nuova perturbazione atlantica (la n. 10 di novembre) raggiungerà l’Italia portando un nuovo peggioramento sulle regioni settentrionali e su quelle del versante tirrenico. Attenzione perché tra la Liguria di Levante e l’alta Toscana le piogge potrebbero essere intense e abbondanti. È atteso un nuovo deciso rinforzo dei venti, in rotazione da sud verso Nord-Ovest, con possibili burrasche e i mari di ponente tendenti a diventare molto agitati.

Le previsioni meteo per venerdì 20 novembre

Nubi sparse sui settori alpini occidentali con delle nevicate anche moderate e fino a 1400-1500 metri sulla Valle d’Aosta occidentale. Annuvolamenti irregolari con un cielo parzialmente nuvoloso su estremo levante ligure, regioni del versante tirrenico e nelle due isole maggiori con qualche debole e isolata pioggia nelle zone interne del Centro e della Sardegna, nel nord della Campania e sull’alto versante tirrenico della Calabria.

Temperature in rialzo al Nord con picchi di 17-19 tra Piemonte e Liguria; in calo al Centro-Sud ma con valori ancora oltre i 20 gradi sui settori adriatici e ionici e nelle due Isole maggiori. Venti moderati o forti occidentali in Liguria, Romagna e al Centro-Sud. Mari: mosso l’Adriatico, eccetto il settore più settentrionale che sarà poco mosso; molto mossi gli altri mari fino ad agitati il Mar Ligure e il Tirreno.

Le previsioni meteo per sabato 21 novembre

Giornata stabile e per lo più soleggiata, specie al Nord e sulle regioni del versante adriatico. Annuvolamenti sparsi a carattere variabile e irregolare nelle aree interne e tirreniche del Centro-Sud ma senza rischio di piogge.

Al mattino nebbie sulle Venezie in dissolvimento entro il primo pomeriggio.

Venti generalmente deboli, salvo rinforzi da ovest sul mar Ligure e sul mar Tirreno. Temperature senza grandi variazioni e superiori alla norma; sul medio-basso Adriatico, sul settore ionico e in Sardegna valori ancora di 20 gradi e oltre.