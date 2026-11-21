Il fine settimana inizia oggi - sabato 21 novembre -, con una giornata caratterizzata da prevalenza di tempo bello, in cui le piogge saranno praticamente assenti e qualche fastidio arriverà solo da un po’ di nebbie mattutine sulle pianure del Nord.

La tregua però durerà poco, perché già per domenica 22 è attesa una nuova perturbazione atlantica (la numero 10 di novembre) che porterà diffuso maltempo al Centro-Nord, con nevicate sulle Alpi anche al di sotto di 1500 metri, mentre il Sud verrà sostanzialmente risparmiato da questa nuova fase piovosa.

In alcune zone, e in particolare tra il Levante Ligure e l’Alta Toscana, le piogge potrebbero risultare anche intense e particolarmente abbondanti, mentre su gran parte dei nostri mari sono attesi venti burrascosi, con il rischio di forti mareggiate lungo le coste esposte.

La prossima settimana poi inizierà, lunedì 23, con tempo in miglioramento, anche se non mancheranno un po’ di piogge residue al Centro-Sud, mentre per martedì 24 e mercoledì 25, grazie alla temporanea rimonta dell’alta pressione, è probabile una fase di tempo più stabile e asciutto. Le temperature nei prossimi giorni oscilleranno attorno ai valori normali per il periodo.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 21 novembre

Un po’ di nuvolosità, comunque innocua, su zone interne del Centro, Campania, Calabria Tirrenica, nord della Sicilia e Sardegna, in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia; al mattino qualche nebbia, comunque in rapido dissolvimento, sulle pianure del Nord.

Temperature massime senza grandi variazioni e ancora leggermente oltre la norma in molte zone, specie nel medio versante adriatico, al Sud e nelle Isole. Ventoso sui mari di ponente per venti in prevalenza occidentali.

Le previsioni meteo per domenica 22 novembre

Nuvole quasi dappertutto, con pochi sprazzi di sole per lo più confinati all’estremo Sud. Piogge diffuse al Centro-Nord, anche di forte intensità soprattutto su Levante Ligure e Toscana, con nevicate sulle zone alpine in generale oltre 1000-1300 metri e solo localmente al di sotto dei 1000 metri; nel corso del giorno la possibilità di isolati piovaschi anche sulla Puglia.

Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord, in crescita e insolitamente alte invece in Calabria e isole Maggiori. Venti intensi al Centro-Sud e Isole, occidentali sulla Sardegna, dai quadranti meridionali altrove.