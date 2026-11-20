Dal punto di vista del meteo sull’Italia anche la prossima settimana sarà caratterizzata da condizioni dinamiche: non mancheranno episodi di tempo perturbato e, principalmente al Nord, il clima diverrà un poco più freddo.

Nella prima parte del giorno di lunedì 23 novembre, si profilano nevicate sui settori di confine della Valle d’Aosta e dell’alto Piemonte; piogge sparse su Marche, Abruzzo, brevi rovesci nel Lazio. Nel pomeriggio qualche pioggia sulla Calabria tirrenica, occasionalmente anche in Puglia e sulla pianura veneta. Forti venti di Maestrale sulle isole maggiori, sui mari circostanti e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo nei valori minimi, in particolare al Sud e in Sicilia; massime in lieve calo su estremo Nordest, isole, regioni centro meridionali.

Martedì 24, grazie ad un temporaneo aumento della pressione atmosferica, si dovrebbe configurare una fase di tempo nel complesso più stabile, con temperature in diminuzione: il clima diverrà più freddo, specialmente al Nord e sulle regioni adriatiche.

Da mercoledì 25 non si eslcude il transito di un'altra perturbazione: la tendenza meteo

Le elaborazioni modellistiche più aggiornate indicano per mercoledì 25 l’avvicinamento di una perturbazione atlantica alle regioni centro settentrionali, con il Nordovest interessato da precipitazioni già nella prima parte del giorno. Nevicate sopra 1000 m circa, o anche a quote inferiori su Piemonte.