L’ultima decade di novembre vedrà ancora protagonista assoluto il flusso umido e temperato atlantico, con altre perturbazioni pronte ad investire l’Italia. Da qui a fine mese potremmo contarne ancora 4-5, intervallate da brevi pause di relativa calma.

La prima di quest’ultimo blocco (la n.10 del mese) è ormai certa: ci investirà domenica 22, con gli ultimi strascichi lunedì 23, e darà luogo ad una fase avversa non solo per le precipitazioni attese, essenzialmente al Centro-Nord (rischio criticità tra Liguria e Toscana e all’estremo Nord-Est), ma anche e di nuovo per la ventilazione localmente fino a tempestosa (attenzione alla Sardegna, raffiche oltre i 100 km/h) e per i mari fino a molto agitati (onde fino a 4-5 metri nei settori di ponente). Nelle Alpi la neve potrebbe scendere localmente anche sotto i 1000 metri, con una discreta imbiancata un po’ per tutto il comparto.

La seconda del “treno” (la n.11) dovrebbe investire tutto il Paese tra martedì 24 sera e venerdì 27. Si preannuncia molto intensa e lenta, dunque potenzialmente pericolosa per le criticità molto più diffuse che potrebbe generare.

Dal punto di vista termico nei prossimi giorni l’Italia resterà spesso divisa in due: per il Nord si profila un periodo più freddo e di stampo invernale, con un calo termico più importante a metà della prossima settimana. Il Sud e le Isole, di contro, vedranno un andamento molto altalenante, ma in un contesto comunque sempre mite per il periodo, con altri episodi di caldo anomalo in vista.

Le previsioni meteo per sabato 21 novembre

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, specie nella prima parte della giornata al Nord, su regioni adriatiche, settori ionici e Sicilia. Dalla fine della mattinata tendenza al passaggio di nuvolosità molto variabile a quote medio-alte su Sardegna, regioni peninsulari, Emilia Romagna, Liguria e basso Piemonte, banchi di nubi a bassa quota sulle regioni tirreniche, ma senza precipitazioni. Tra la notte e l’alba qualche nebbia sulle Venezie. Venti occidentali in temporanea attenuazione.

Temperature senza grandi variazioni e superiori alla norma, con punte intorno o poco oltre 20 gradi lungo il medio-basso Adriatico, lo Ionio e nelle isole. Mari molto mossi quelli di ponente e lo Ionio; l’Adriatico risulterà poco mosso sotto costa e nel settore nord, mosso altrove.

Le previsioni meteo per domenica 22 novembre

Al Nord, su Toscana, Umbria e Marche cielo coperto con precipitazioni sin dalla tarda notte e in rapida intensificazione. Nel corso della giornata qualche pioggia anche su Lazio, Campania, settori occidentali di Abruzzo e Molise e Sardegna. Fenomeni intensi e abbondanti su Liguria centro-orientale e Venezia Giulia. Possibili temporali sul medio versante tirrenico. Neve su Alpi e Prealpi oltre 1000-1300 metri, anche più in basso su alto Piemonte e Trentino Alto Adige (qui localmente fin verso 600 m). Un po’ di sole tra Calabria e Sicilia, ma dalla sera rasserena anche sul medio e basso Adriatico e Sardegna.

Temperature in calo al Nord, in sensibile aumento all’estremo Sud, fino a sfiorare i 30 gradi in Sicilia. Venti in marcato rinforzo, con raffiche di burrasca o tempesta tra 80 e 100 km/h, anche oltre sulla Sardegna. Mari fino a molto agitati quelli di ponente, con mareggiate.