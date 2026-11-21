Anche le ultime proiezioni confermerebbero un finale di novembre sempre dominato dal flusso perturbato atlantico. Dopo il temporaneo aumento della pressione atteso per martedì 24, una successiva onda depressionaria, meno veloce delle precedenti, coinvolgerà l’Italia tra mercoledì 25 e venerdì 27, inizialmente il Centronord e poi anche il Sud dove sono attesi i suoi strascichi nella giornata di venerdì. Dopo un’altra breve pausa possibile nella giornata di sabato 28, la perturbazione successiva potrebbe affacciarsi già nella giornata di domenica 29.

Dal punto di vista termico si conferma un raffreddamento già a partire da martedì con temperature che nei giorni successivi potrebbero assestarsi su valori anche un po’ sotto la media al Centro e soprattutto al Nord dove saranno possibili assaggi di clima invernale. Il carattere estremamente dinamico della circolazione accresce ovviamente l’incertezza della previsione, per cui si raccomanda di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Da mercoledì 25 novembre nuovo peggioramento con forti piogge e neve anche al di sotto dei mille metri: la tendenza meteo

Martedì 24 dovrebbe essere una giornata di tempo asciutto fino al pomeriggio salvo la possibilità di qualche sporadico piovasco tra la Calabria meridionale e il Messinese. Le schiarite più ampie e durature dovrebbero favorire il Nordest, il basso Adriatico e il sud della Sicilia mentre altrove una nuvolosità variabile dovrebbe tendere a intensificarsi già nel corso della giornata. La sera l’avanguardia della suddetta perturbazione dovrebbe già aver raggiunto il Nordovest con le prime deboli precipitazioni tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Temperature in calo diffuso, più sensibile al Nord e sul versante adriatico dove si insinueranno freddi venti orientali con afflusso di una massa d’aria dal sapore invernale.

Mercoledì il nuovo peggioramento si propagherà progressivamente a tutto il Centronord, alla Campania e alla Sardegna ma con alcune piogge che potranno spingersi fino a nord della Puglia e all’ovest della Sicilia. Su Centronord e Campania le precipitazioni potranno risultare anche localmente abbondanti e con rischio di forti rovesci o temporali nei settori tirrenici.

La neve è attesa su Alpi e Appennino settentrionale con quota fino ai 600-900 metri ma anche a quote inferiori, fin verso i 400-500 metri, a ridosso dell’Appennino ligure tra Cuneese e Alessandrino. Massime in calo al Centro e al Nord, qui con clima invernale; rialzi invece tra Sardegna e basso Tirreno in seguito ad una temporanea fase di intensi venti di Scirocco. Giornata in generale ventosa su tutti i mari, specie quelli di ponente con mari fino a localmente agitati.

Per la successiva evoluzione, tra giovedì 26 e venerdì l’incertezza cresce ulteriormente rendendo le attuali indicazioni poco affidabili. Al momento giovedì le precipitazioni più significative dovrebbero interessare il Nord e il Sud per poi concentrarsi venerdì sul solo Meridione.