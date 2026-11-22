È arrivata dall'Atlantico una nuova perturbazione (la numero 10 di novembre) che nelle prossime ore di questa domenica 22 novembre porterà diffuso maltempo, soprattutto al Centro-Nord, con piogge localmente intense e particolarmente abbondanti. Nevicate sulle zone alpine anche al di sotto dei 1500 metri.

Tra i tanti elementi meteo di questa domenica, particolare attenzione va posta ai venti, in netta intensificazione: saranno burrascosi, con raffiche anche intorno ai 100 km/h. I settori più esposti sono le Alpi occidentali, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico, ma il vento sarà intenso su gran parte della Penisola e dei nostri mari. Di conseguenza avremo mari anche molto agitati e il rischio di forti mareggiate lungo le coste esposte.

Domani (lunedì 23) la perturbazione si sposterà verso Est, portando ancora qualche pioggia, specialmente al Centro-Sud, ma in generale con un'attenuazione e un miglioramento. In base alle attuali proiezioni, martedì 24 sarà caratterizzato da una breve pausa del maltempo.

La prossima perturbazione, anche questa di origine atlantica, è prevista a partire da mercoledì 25. Dal punto di vista termico, oggi le massime al Nord-Ovest faticheranno a superare i 10 gradi, mentre in Sicilia si potrà sfiorare la soglia dei 25 gradi. Nei prossimi giorni, complici i venti settentrionali, le temperature scenderanno quasi ovunque su valori nella norma climatica, cioè tipici di questo periodo dell'anno.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 22 novembre

Nuvolosità diffusa, con poche temporanee schiarite tra Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale. Piogge diffuse al Centro-Nord, con nevicate sulle Alpi in generale oltre 1000-1400 metri; a carattere più isolato, dal pomeriggio, qualche pioggia anche su Campania, Puglia e nord della Sardegna. Temperature massime in sensibile calo in gran parte del Centro-Nord, con valori anche al di sotto della norma nelle regioni settentrionali; caldo anomalo per il periodo invece, nelle regioni centrali adriatiche, al Sud e Isole Maggiori, con picchi oltre i 20 gradi e picchi vicini ai 25 gradi in Sicilia.

Venti intensi specialmente su settori montani, al Centro-sud e Isole Maggiori; Maestrale in progressivo netto rinforzo, raffiche prossime ai 100 km/h non si esclude che questa soglia possa essere superata: attenzione soprattutto su Alpi occidentali, mari di Ponente e alto Adriatico; rischio di mareggiate lungo le coste centrali tirreniche, Sicilia Meridionale e ovest della Sardegna.

Le previsioni meteo per lunedì 23 novembre

Tempo in miglioramento al Nord, Sardegna, Toscana, bel tempo anche in Sicilia. Parzialmente nuvoloso sul resto d’Italia, con piogge sparse su bassa Campania e Calabria Tirrenica, possibili isolati rovesci sul nord della Puglia. Nel corso del pomeriggio piogge a carattere isolato su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Appennino campano, nord della Puglia, Calabria tirrenica.

Temperature massime in rialzo al Nord in pianura, in diminuzione nelle Alpi e gran parte del Centro-Sud: valori vicini alla norma. Giornata ventosa, specialmente al mattino su medio versante tirrenico, Sud e Isole per venti di Maestrale; correnti in progressiva attenuazione; mari ancora molto mossi o agitati.