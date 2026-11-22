Dopo un temporaneo rialzo della pressione atmosferica, sull’Europa meridionale e nel Mediterraneo da metà settimana torneranno a dominare le correnti atlantiche. Infatti, mercoledì 25 una nuova perturbazione, la cui parte più avanzata raggiungerà il Nord-Ovest già alla fine di martedì 24, attraverserà tutto il Paese causando fenomeni localmente intensi e un nuovo rinforzo dei venti.

La massa d’aria al seguito sarà relativamente mite sulle regioni meridionali, dove le temperature potranno di nuovo salire oltre i valori normali, mentre al Nord le correnti più fredde manterranno le temperature più contenute e favoriranno le nevicate anche al di sotto dei 1000 metri nelle zone montuose e condizioni invernali in alcuni settori.

Giovedì 26 la parte attiva della perturbazione si allontanerà versoi Balcani, ma sull’Italia, sempre coinvolta in una circolazione depressionaria, saranno possibili ancora delle precipitazioni in forma più isolata, legate più che altro alle correnti instabili al seguito del sistema nuvoloso.

Venerdì 27 un altro impulso perturbato, in ingresso alle basse latitudini, punterà verso le regioni meridionali generando, poi, un profondo ciclone fra lo Ionio e la Grecia, responsabile di un rinforzo dei venti freddi settentrionali che, nel fine settimana del 28-29 novembre, determineranno un generale calo termico, più sensibile nel settore adriatico e al meridione, ma in un contesto di tempo più stabile. Il carattere estremamente dinamico della circolazione accresce ovviamente l’incertezza della previsione per cui si raccomanda di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

A metà settimana nuove fasi di maltempo con neve anche a quote più basse: la tendenza meteo

Mercoledì piogge e rovesci diffusi al Centro-Nord e Sardegna, in estensione anche a buona parte del Sud e della Sicilia fra pomeriggio e sera. Sulle regioni tirreniche e al Nord le precipitazioni potranno risultare anche localmente abbondanti e con rischio di forti rovesci o temporali nei settori tirrenici. La neve è attesa su Alpi e Appennino settentrionale con quota fino ai 700-900 metri ma anche a quote inferiori, fin verso i 500 metri, nel basso Piemonte, specie nel Cuneese. Temperature massime in calo al Centro e al Nord, qui con clima invernale; rialzi invece al Sud e Isole in seguito ad una temporanea fase di intensi venti di Scirocco. Giornata in generale ventosa su tutti i mari, specie quelli di ponente con mari molto mossi o localmente agitati.

Giovedì tempo molto variabile con nuvolosità in transito accompagnata da piogge e rovesci isolati e intermittenti, più probabili nelle regioni tirreniche, al Nord-Est, in Liguria, Marche e Isole. Quota neve intorno a 800-1200 metri sulle Alpi centro-orientali e l’Appennino settentrionale, oltre 1200-1500 metri lungo l’Appennino centrale. Temperature massime in calo sulle Isole, in leggero rialzo al Nord. Venti fino a moderati da ovest- sudovest su Tirreno e regioni meridionali