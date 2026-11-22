È arrivata dall'Atlantico una nuova perturbazione (la numero 10 di novembre) che oggi (domenica 22 novembre) porterà ancora diffuso maltempo, soprattutto al Centro-Nord, con piogge localmente intense e particolarmente abbondanti. Nevicate sulle zone alpine anche al di sotto dei 1500 metri.

Tra i tanti elementi meteo di questa domenica, particolare attenzione va posta ai venti, in netta intensificazione: saranno burrascosi, con raffiche anche intorno ai 100 km/h. I settori più esposti sono le Alpi occidentali, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico, ma il vento sarà intenso su gran parte della Penisola e dei nostri mari. Di conseguenza avremo mari anche molto agitati e il rischio di forti mareggiate lungo le coste esposte.

Domani (lunedì 23) la perturbazione si sposterà verso Est, portando ancora qualche pioggia, specialmente al Centro-Sud, ma in generale con un'attenuazione e un miglioramento. In base alle attuali proiezioni, martedì 24 sarà caratterizzato da una breve pausa del maltempo. La prossima perturbazione, anche questa di origine atlantica, è prevista a partire da mercoledì 25.

Dal punto di vista termico, oggi le massime al Nord-Ovest faticheranno a superare i 10 gradi, mentre in Sicilia si potrà sfiorare la soglia dei 25 gradi. Nei prossimi giorni, complici i venti settentrionali, le temperature scenderanno quasi ovunque su valori nella norma climatica, cioè tipici di questo periodo dell'anno.

Le previsioni meteo per lunedì 23 novembre

Tempo in miglioramento al Nord, Sardegna, Toscana, bel tempo anche in Sicilia. Parzialmente nuvoloso o nuvoloso sul resto d’Italia, con piogge sparse e possibili rovesci al Centro-Sud, precipitazioni più insistenti su bassa Campania e Calabria Tirrenica.

Temperature massime in rialzo al Nord in pianura, in diminuzione nelle Alpi e gran parte del Centro-Sud, e in modo più sensibile nelle Isole Maggiori; valori vicini alla norma. Giornata ventosa, specialmente al mattino su medio versante tirrenico, Sud e Isole Maggiori per venti burrascosi di Maestrale; correnti in progressiva attenuazione. Mari ancora molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per martedì 24 novembre

Giornata nuvolosa o parzialmente nuvolosa, con maggiori schiarite sui settori del medio-basso adriatico e in Sicilia; nubi basse diffuse e a tratti compatte in Pianura; si segnala anche un aumento della nuvolosità da Ovest nel corso del pomeriggio. In serata ritorno delle piogge a partire dal Nord-Ovest, con neve sulle Alpi anche al di sotto dei 1000 metri.

Temperature in calo, sia nelle minime che nelle massime, con valori vicini o inferiori alla norma. Venti settentrionali in attenuazione, dalla sera correnti meridionali in rinforzo.