Giovedì 26 al mattino piogge e rovesci in Calabria, sul nordest della Sicilia e sulla Puglia meridionale; qualche rovescio in Toscana, su Umbria e Marche, deboli nevicate sulle Alpi orientali e nelle Dolomiti sopra 1000 m circa. Nella seconda parte del giorno la perturbazione dovrebbe abbandonare le regioni meridionali, insiste qualche rovescio nel Lazio e sulla Sardegna occidentale. Venti da tesi a forti di Libeccio sul mar Ionio. Temperature in calo in Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche.

Nelle giornate successive le condizioni meteorologiche sull’Italia saranno probabilmente determinate dalla formazione sopra il Mediterraneo centrale di una circolazione ciclonica più evidente alle quote atmosferiche medio alte, dove affluirà anche aria più fredda. In un contesto di elevata incertezza, lo scenario più probabile che si delinea vede un venerdì 27 ancora caratterizzato dalla variabilità su tutte le regioni italiane, ma con precipitazioni in probabile attenuazione sui settori alpini, più significative invece sui settori tirrenici del Sud e nelle Marche. Temperature in diminuzione.

Ultimo weekend di novembre a due volti per l'Italia, con possibile maltempo al Sud: la tendenza meteo

Durante il weekend del 28-29 novembre, a partire probabilmente già da sabato, il tempo dovrebbe migliorare al Nord, in Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche, mentre si potranno osservare precipitazioni al Sud, sulla Sicilia settentrionale e sul settore del medio versante adriatico, con nevicate sull’Appennino centrale. Temperature in calo sulle regioni centro meridionali.