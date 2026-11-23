L’inverno comincia a farsi sentire soprattutto in Valtellina, dove le prime nevicate di questa stagione hanno regalato uno scenario molto suggestivo, trasformando completamente il paesaggio delle montagne lombarde.

Nella giornata di domenica 22 novembre, la neve è tornata a cadere anche all’Aprica, in provincia di Sondrio, ricoprendo di bianco i pendii e le piste da sci che si preparano ad accogliere i primi turisti della stagione invernale 2026/2027.

Prima neve all’Aprica in Valtellina

Un cambiamento evidente rispetto alle scorse settimane, quando i colori erano tipicamente autunnali. L’arrivo di aria più fredda nei giorni scorsi e il passaggio di una perturbazione hanno favorito le precipitazioni nevose, con i fiocchi che in diverse zone della provincia sono riusciti a raggiungere anche quote intorno ai 1.000 metri.

Neve in Valtellina: imbiancate anche Bormio, Livigno e la Valmalenco

La neve ha interessato non soltanto Aprica ma diverse località della Valtellina, portando un primo assaggio d’inverno anche a Bormio, Livigno, Santa Caterina Valfurva e in Valmalenco. A Caspoggio, località situata a circa 1.100 metri di altitudine, i fiocchi di neve hanno iniziato a cadere già nelle prime ore della giornata, mentre a Bormio una leggera spolverata di bianco ha raggiunto anche il centro abitato regalando un paesaggio spettacolare.

Nevicate sono state segnalate inoltre nella zona del Passo del Foscagno, dove gli accumuli di neve hanno raggiunto localmente i 10 centimetri. Imbiancati anche diversi passi alpini, tra cui il Bernina, mentre sulle strade di montagna è tornata necessaria particolare prudenza per la presenza di neve e possibili tratti ghiacciati.

Le precipitazioni rappresentano un segnale importante per le località turistiche della zona, che proprio in questi giorni stanno completando gli ultimi preparativi in vista dell’avvio della stagione invernale 2026/2027 e che porterà in diverse località della Valtellina tantissimi turisti della montagna.

Aprica, cresce l’attesa per l’apertura degli impianti sciistici

All’Aprica l’arrivo della neve è stato accolto con particolare interesse, in vista dell'apertura della stagione sciistica, in programma per sabato 28 novembre 2026. Il comprensorio montano si prepara a riaccogliere gli appassionati degli sport invernali, con una novità importante: la nuova seggiovia Stella Alpina, nell’area del Palabione, che ha già superato le operazioni di collaudo e che aspetta i tantissimi turisti amanti dello sci.

Anche a Livigno gli impianti dovrebbero entrare in funzione il 28 novembre, mentre nelle altre località della provincia di Sondrio l’avvio della stagione è previsto tra la fine del mese di novembre e i primi giorni di dicembre.

Meteo Valtellina, possibili nuove nevicate nei prossimi giorni

Secondo le indicazioni meteo riportate da ARPA Lombardia, una nuova precipitazione potrebbe interessare il territorio della Valtellina nella giornata di mercoledì 25 novembre, con la possibilità di ulteriori nevicate sulle montagne. I nuovi fiocchi di neve potrebbero contribuire a consolidare il primo manto nevoso. La situazione resta invece decisamente più variabile a quote più basse, dove anche piccoli aumenti delle temperature possono influire sulla tenuta della neve al suolo.