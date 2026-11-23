La perturbazione n.10 di novembre 2026 dopo aver colpito le regioni del Centro-Nord si sta allontanando diretta verso Est favorendo così un parziale miglioramento del tempo. Ultime piogge solo al Centro-Sud dove la massima attenzione è rivolta al rischio di mareggiate per la presenza di forti venti di Maestrale.

Meteo Italia, clima in miglioramento dopo il maltempo

Gli effetti dell'ultima perturbazione, la n.10 del mese di novembre 2026, continuano a farsi sentire solo al Centro-Sud con le ultime e sporadiche piogge, mentre al Nord clima più stabile con nuvole. Attenzione al rischio di mareggiate lungo le coste per la presenza di una forte ventilazione di Maestrale tra il Tirreno e le due Isole maggiori. Secondo le attuali proiezioni tregua dal maltempo nella giornata di domani - martedì 24 novembre 2026 - con un clima in parziale miglioramento. Attenzione: da mercoledì 25 novembre 2026 arriva una nuova perturbazione, anche questa di origine atlantica. Dal punto di vista termico, temperature in calo al Nord-Ovest con valori intorno ai 10 gradi, mentre al Sud e Isole ancora clima mite con quasi 25 gradi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 23 novembre 2026: tempo in miglioramento al Nord, Sardegna, Toscana con bel tempo anche in Sicilia. Nuvole sparse nel resto d’Italia con il rischio di piogge sparse e possibili temporali al Centro-sud, Campania e Calabria Tirrenica. Le temperature massime in aumento al Nord in pianura, mentre in calo nelle Alpi e gran parte del Centro-Sud, e in modo più sensibile nelle Isole.



Martedì 24 novembre 2026 nuvole sparse con schiarite sui settori del medio-basso adriatico e in Sicilia. Nuvole e nubi in Pianura, ma con il passare delle ore non si esclude un aumento della nuvolosità da Ovest. In serata piogge sulle zone di Nord-ovest e nevicate sulle Alpi anche al di sotto dei 1000 metri. In calo le temperature sia nelle minime che nelle massime, con valori vicini o inferiori alla norma.

Meteo, che tempo farà nell'ultima settimana di novembre 2026?

Da metà settimana si delinea il dominio sull’Europa meridionale e nel Mediterraneo di correnti atlantiche. Da mercoledì 25 novembre 2026, infatti, è previsto il transito di una nuova perturbazione diretta dapprima sulle regioni di Nord-Ovest. Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi e violenti con il rischio di nuove allerte meteo. Dal punto di vista termico, le temperature al Sud si mantengono miti, mentre al Nord è previsto un calo per la presenza di correnti fredde che porteranno la neve anche sotto i 1000 metri nelle zone di montagna.

Maltempo diffuso nella giornata di mercoledì 25 novembre 2026 con eventi meteorologici intensi al Centro-Nord e Sardegna destinati a raggiungere anche il Sud e le Isole. Al Nord non si esclude il rischio di piogge abbondanti con forti venti, mentre la neve è attesa su Alpi e Appennino settentrionale con quota fino ai 700-900 metri ma anche a quote inferiori, fin verso i 500 metri, nel basso Piemonte, specie nel Cuneese. In calo le temperature massime al Centro e al Nord dove il clima inizia a farsi di stampo invernale, mentre al Sud e Isole periste un clima mite grazie anche alla presenza di caldi venti di Scirocco.

Da giovedì 26 novembre 2026 si delinea l'allontanamento della perturbazione verso i Balcani, ma nella giornata di venerdì 27 novembre 2026 le piogge torneranno protagoniste con l'arrivo di un nuovo sistema perturbato diretto sulle regioni del Sud che - complice il rinforzo dei venti freddi settentrionali - determinerà nel weekend del 28-29 novembre un deciso calo delle temperature.