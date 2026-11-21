Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, domenica 22 novembre 2026, un bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia. Dopo una giornata di tregua, il maltempo torna protagonista al Centro-Nord.

Allerta arancione il 22 novembre 2026 in Italia

Scatta l'allerta arancione nella giornata di domenica 22 novembre 2026 in Italia. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione che, ricordiamo, indica un livello di criticità moderata (il secondo livello di rischio dopo il giallo e prima del rosso) dovuto a fenomeni intensi, persistenti o diffusi che possono causare danni sul territorio e pericoli per persone e cose. Include ed amplia gli scenari già previsti dall'allerta gialla. Ma cosa comporta e cosa aspettarsi quando viene diramata l'allerta arancione? Generalmente tra gli effetti sul territorio possono registrarsi allagamenti diffusi, smottamenti o frane, innalzamento dei corsi d'acqua, caduta di rami o alberi e danni a strutture esposte o coperture (a seconda del rischio: idrogeologico, idraulico, temporali o vento).

Nel dettaglio l'allerta meteo arancione di moderata criticità è stata comunicata per rischio idrogeologico il 22 novembre 2026 solo nella regione Toscana nelle zone di Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Versilia.

Maltempo in Italia: le regioni interessate dall'allerta meteo gialla il 22 novembre 2026

Non solo, sempre domenica 22 novembre 2026 è stata comunicata anche l'allerta meteo gialla in diverse regioni d'Italia complice il transito di un nuovo sistema perturbato che, nelle prossime, sarà accompagnato da fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da spingere la Protezione Civile a diramata l'allerta meteo.

Domenica 22 novembre 2026 l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali scatta nelle regioni e zone:

Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante;

: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Umbria: Chiascio - Topino, Alto Tevere, Nera - Corno.

Da segnalare, sempre nella giornata di domenica 22 novembre 2026, anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico in:

Emilia Romagna : Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura bolognese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura reggiana, Pianura modenese, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese;

: Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura bolognese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura reggiana, Pianura modenese, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese; Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia.

Infine massima attenzione anche per l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

In questo caso l'allerta gialla è stata emessa per rischio idrogeologico il 22 novembre 2026 nelle regioni e zone: