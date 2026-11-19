Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando gran parte dell'Italia. Nelle ultime ore il transito della perturbazione n.9 del mese di novembre 2026 si sta facendo sentire sulle regioni del Centro-Sud con eventi meteorologici estremi e violenti. Scopriamo le regioni e zone coinvolte nel bollettino di allerta meteo gialla diramato dalla Protezione Civile.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla il 20 novembre 2026

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domani, venerdì 20 novembre 2026, un nuovo stato di allerta meteo gialla in Italia. L'ultima perturbazione atlantica, la n. 9 del mese, continua a dominare la scena nel nostro Paese con fenomeni temporaleschi intensi e violenti soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Nelle prossime ore, infatti, scatta nuovamente l'allerta meteo gialla che per la Protezione Civile indica un livello di criticità ordinaria e segnala fenomeni localizzati o temporanei che richiedono attenzione. Non misura solo l'intensità della pioggia o del vento, ma il rischio concreto di effetti sul territorio e sulle persone.

Nello specifico per la giornata di domani, venerdì 20 novembre 2026, la Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Ecco nel dettaglio le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico il 20 novembre 2026: