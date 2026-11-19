La perturbazione atlantica n.9 di novembre 2026 è arrivata sull'Italia, in particolare sulle regioni del Centro-Nord con eventi meteorologici intensi. Scopriamo le previsioni meteo e la tendenza in vista del weekend.

Maltempo sull'Italia: piogge e temporali intensi al Centro-Nord

Ancora piogge e temporali su gran parte delle regioni del Centro-Nord per il transito della perturbazione n.9 di novembre: piogge forte con allerte meteo gialla diramate dalla Protezione Civile in diverse regioni anche per rischio idraulico e idrogeologico. Non si escludono fenomeni temporaleschi estremi e violenti anche se la situazione dovrebbe andar via via migliorando in serata. Da segnalare, oltre alle piogge intense, anche il rischio di fortissime raffiche di vento anche oltre i 70-80 km/h lungo le coste esposte. Le temperature in calo lungo tutto lo stivale fanno ugualmente registrare valori di gran lunga superiori alla media del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 19 novembre 2026: piogge e temporali su Lombardia, Nord-Est, regioni centrali con il rischio di fenomeni intensi su Levante ligure, Toscana, Lazio, Umbria e Friuli Venezia Giulia. Da segnalare anche piogge sporadiche e deboli su Campania, Calabria Tirrenica e Sardegna. Nel resto d'Italia bel tempo con ampie schiarite dal pomeriggio su gran parte del Nord-Ovest, Emilia Romagna, Veneto occidentale, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Nuvole sparse con il rischio di qualche isolato temporale su Friuli Venezia Giulia, zone interne del Centro, Campania, Basilicata occidentale. Stabili le temperature massime al Sud, mentre in calo nel resto del Paese, in particolare sulle regioni del Nord.

Venerdì 20 novembre 2026 alternanza di sole e nuvole su Valle d’Aosta, Alpi Occidentali, zone interne del Centro, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Non si esclude il rischio di piogge su su Appennino Toscano e Valle d’Aosta, mentre deboli nevicate oltre 1400 metri. In aumento le temperature massime al Nord, mentre in calo al Centro-Sud e nelle Isole con valori che si avvicinano alle medie stagionali.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia?

Le previsioni meteo in vista del weekend delineano un clima stabile e in prevalenza soleggiato da domani - venerdì 20 novembre 2026 - in gran parte del Paese. Attenzione: si tratta di una tregua passeggera, visto che da domenica 22 novembre 2026 si delinea il transito di una nuova perturbazioni con piogge e anche nevicate sulle Alpi. Da lunedì 23 novembre, invece, tornerà il bel tempo con la rimonta dell'alta pressione.

Sabato 21 novembre clima per lo più stabile e soleggiato su gran parte del Paese con qualche nube sulle zone alpine settentrionali di confine, Toscana e area del basso versante tirrenico, ma senza piogge importanti. Dal punto di vista termico, le temperature subiranno un calo nei valori minimi al Sud e in Sicilia, mentre stabili le massime.

Domenica 22 novembre 2026 torna il maltempo complice il passaggio di una veloce perturbazione indirizzata principalmente sulle regioni del Centro-Nord. Massima allerta sulle aree alpine occidentali di confine, ma anche sulle pianure del Nord-Est, Emilia Romagna, Levante ligure e nord della Toscana per fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Neve, invece, sulle Alpi intorno ai 1300-1500 metri. In calo diffuso le temperature nelle regioni centro-settentrionali, mentre il clima si manterrà ancora anomalo e mite al Sud e Isole. Dati alla mano, l'inizio della prossima settimana è nel segno del bel tempo con la rimonta dell'alta pressione e un generale miglioramento. Come sempre per conferme e aggiornamenti continuate a seguire i prossimi bollettini meteo.