La tregua dal maltempo in Italia ha le ore contate: da domani - giovedì 19 novembre 2026 - complice il transito di una nuova perturbazione tornano piogge e temporali sulle regioni del Centro-Sud. Non si escludono nuovi bollettino di allerte meteo.

Meteo: torna il maltempo in Italia con piogge, raffiche di vento e mareggiate

Dopo giornate segnate dal via vai di una serie di perturbazioni il clima torna a farsi stabile, ma solo momentaneamente. Da domani - giovedì 19 novembre 2026 - il maltempo torna protagonista con una nuova perturbazione che interesserà principalmente le regioni del Centro-Nord con fenomeni temporaleschi intensi e violenti.

Non solo, secondo le attuali proiezioni meteo oltre alle piogge sono previste fortissime raffiche di vento di oltre 70-80 km orari con il rischio di mareggiate sulle coste più esposte. Dal punto di vista termico, le temperature in lieve calo anche se i valori resteranno quasi ovunque superiori alla media del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, giovedì 19 novembre 2026: bel tempo su Calabria e Sicilia, mentre nuvole sparse nel resto del Paese. Al Nord, in particolare su Lombardia e regioni di Nord-Est piogge e temporali intensi per il transito di una nuova perturbazione che potrebbe interessare, anche se solo marginalmente, anche Campania, Calabria Tirrenica e Sardegna.

Attenzione al rischio di nubifragi su Levante ligure, Toscana, Lazio, Umbria e Friuli Venezia Giulia, mentre la neve torna ad imbiancare le zone alpine oltre 1500-1800 metri. Dal pomeriggio schiarite su gran parte del Nord-Ovest, Emilia Romagna, regioni centrali tirreniche e in Sardegna, mentre nuvole nel resto del Paese con il rischio di qualche pioggia su Trentino, Friuli Venezia Giulia, Appennino abruzzese e molisano, Campania e Appennino calabro-lucano. Stabili le temperature massime nelle regioni del Sud, mentre in calo al Nord.

Venerdì 20 novembre 2026 nuvole su Valle D'Aosta e Alpi Occidentali, ma anche nelle zone interne del Centro, Campania, Basilicata Calabria e Sicilia. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese. In crescita le temperature massime nelle regioni settentrionali, mentre si registra un calo al Centro-Sud e Isole con valori vicini alle medie stagionali.

Meteo, che tempo farà nel fine settimana in Italia?

Secondo le attuali proiezioni le previsioni in vista del weekend delineano un clima stabile e soleggiato con un lieve aumento anche delle temperature. Da domenica 22 novembre 2026 è previsto l'arrivo di una veloce perturbazione sulle regioni centro-settentrionali con nuove piogge e qualche nevicata sulle Alpi. Tutto è destinato a migliorare già da lunedì 23 novembre 2026 con una massa di alta pressione che garantirà un miglioramento generale lungo tutto lo stivale.

Sabato 21 novembre 2026 bel tempo stabile e soleggiato su gran parte del Paese. Nelle prime ore del mattino nuvole sparse sulle aree alpine settentrionali di confine, ma anche Toscana e lungo l’area del basso versante tirrenico, ma senza piogge. Dal punto di vista termico è previsto un calo delle temperature sia nei valori minimi al Sud e Sicilia.

Domenica 22 novembre 2026, invece, il maltempo torna protagonista sulle regioni del Centro-Nord per il transito di una veloce perturbazione. Piogge e temporali sulle pianure del Nord-Est, l’Emilia, ma anche lungo il Levante ligure e nord della Toscana.



La neve torna protagonista sulle Alpi attorno ai 1300-1500 metri. In calo le temperature sulle regioni centro-settentrionali, mentre il clima si mantiene ancora mite al Sud e Isole. Entro lunedì 23 novembre 2026 gli effetti della perturbazione si esauriranno lasciando spazio alla rimonta dell'alta pressione con un clima in miglioramento da Nord a Sud.