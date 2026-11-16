Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, martedì 17 novembre 2026, un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia per maltempo e criticità. Ecco dove.

Allerta arancione il 17 novembre 2026 in Italia

Scatta anche l'allerta arancione il 17 novembre 2026 in Italia. Si preannuncia un martedì climaticamente difficile considerando il nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile in alcune regioni e zone. Il nostro Paese negli ultimi giorni è stato colpito da diversi sistemi perturbati, ma la situazione non è destinata a migliorare nemmeno in questa settimana visto che è in arrivo una duplice perturbazione atlantica destinata a coinvolgere gran parte del territorio.

La Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domani, martedì 17 novembre 2026, un bollettino di allerta meteo arancione che corrisponde a un livello di criticità moderata e segnala la possibilità di eventi meteorologici intensi, persistenti ed estesi (come forti temporali, alluvioni lampo, frane, esondazioni di corsi d'acqua o raffiche di vento molto forti). Nel dettaglio l'allerta arancione di moderata criticità scatta per rischio idrogeologico solo in Toscana nelle zone: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla il 17 novembre 2026

Non solo, sempre per martedì 17 novembre 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per il rischio di piogge e temporali. Ricordiamo che l'allerta gialla indica una criticità ordinaria emessa dalla Protezione Civile. Significa che sono previsti fenomeni meteorologici intensi ma localizzati oppure diffusi ma non particolarmente intensi, con una bassa o moderata probabilità di effetti sul territorio. Nel dettaglio lo stato di allerta gialla per rischio piogge il 17 novembre 2026 è stata comunicata solo in Umbria nelle zone: Chiascio - Topino, Alto Tevere, Nera - Corno.

Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

A seguire le regioni e zone coinvolte nel bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 17 novembre 2026 in Italia: