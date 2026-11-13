Meteo, ciclone Charles sull’Italia: nubifragi e fino a 200 mm di pioggia, le previsioni per il weekend

Clima instabile e variabile in Italia per il transito di alcune perturbazioni che domineranno la scena per tutto il fine settimana. Piogge e temporali lungo tutto lo stivale con nuove allerte meteo. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, piogge e calo delle temperature in Italia

Si preannuncia un fine settimana all'insegna del maltempo in molte parti del Paese dove si faranno ancora sentire gli effetti dell'ultima perturbazione a cui farà seguito il transito di una seconda, la n.5 di novembre, accompagnata anche da una massa d'aria fredda in arrivo dal Nord Europa.

Nelle prossime ore previsto anche un deciso calo delle temperature complice l'infiltrazioni di aria fredda. La tregua di sabato 14 novembre 2026 sarà breve, visto che già da domenica 15 novembre 2026 nuove correnti atlantiche determineranno una fase climatica instabile e perturbata.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 13 novembre 2026: schiarite su Puglia, estremo Sud e Sicilia. Nuvole sparse nel resto d’Italia, in particolare sulle regioni del Nord, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna, dove non si esclude il rischio piogge sparse.

Attenzione alla regioni del Centro dove sono previsti fenomeni localmente intensi e temporaleschi. Dal punto di vista termico, calano le temperature massime al Centro e Isole, mentre in lieve crescita al Nord con valori generalmente al di sopra della media.

Sabato 14 novembre 2026 clima in miglioramento con schiarite su Lombardia, regioni di Nord-Est, Marche, regioni centrali tirreniche e Sicilia. Non si esclude qualche debole e sporadica pioggia sulle zone appenniniche fra Abruzzo, Molise e basso Lazio, in Campania, Calabria e Sicilia tirrenica. Dal pomeriggio maltempo in crescita sulla Sardegna occidentale e nevicate ad alta quota sulle Alpi occidentali. In calo le temperature da Nord a Sud.

Meteo, domenica 15 novembre torna il maltempo in Italia

Dopo un weekend climaticamente instabile e variabile con un venerdì di piogge e un sabato di breve tregua, da domenica 15 novembre 2026 il maltempo torna protagonista lungo tutto lo stivale complice il transito della perturbazione n.6 di novembre. A differenza delle precedenti sarà sicuramente meno intensa, ma si farà sentire dapprima sulle regioni del Centro-Sud, mentre nel resto del Paese nuvole sparse con qualche temporanea schiarita.

Non si escludono temporali sparsi sulle zone ovest della Sardegna, ma anche in Calabria e Toscana. In serata nuvole in aumento anche sulle regioni di Nord-Ovest per il transito di un nuovo sistema perturbato che porterà piogge e rovesci su Liguria e Alpi occidentali. In calo diffuso le temperature nei valori massimi e minimi.

La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana delinea l'insistenza di un flusso ondulato occidentale accompagnato da una nuova perturbazione che, dopo aver interessato le regioni del Centro-Sud, si farà sentire da lunedì 16 novembre 2026 anche al Centro-Nord con piogge e temporali diffusi. Torna anche la neve sulle Alpi oltre i 1500-2000 metri.

Dal punto di vista termico è previsto un deciso calo nei valori, complice la presenza anche di venti più freddi, ma dalla prossima settimana si delinea un rialzo della massime sulle regioni del Centro-Sud e successivamente anche al Nord.