Meteo Usa, arriva il primo gelo invernale: neve fino in pianura sui Grandi Laghi

Questa settimana l'inverno ha fatto la sua prima comparsa negli Stati Uniti d'America. Complice il transito di una perturbazione, si è registrato un brusco calo delle temperature regalando così per molti anche la prima neve della stagione.

L'inverno sta arrivando in America: primo freddo e neve della stagione

Winter is coming! Proprio così gli Stati Uniti d'America, o perlomeno la parte orientale, stanno vivendo la prima ondata di freddo della stagione che ha ricordato a tutti gli abitanti che l'inverno è oramai alle porte. In un bollettino diffuso online dal meteorologo di AccuWeather Alex Sosnowski si legge: "Per quasi tutti gli Stati situati lungo il fiume Mississippi e a est di esso, la configurazione meteorologica prevista per questo fine settimana porterà le temperature più basse registrate finora in questa stagione".

Il transito di una perturbazione ha fatto crollare le temperature con la prima neve che farà la sua comparsa anche a quote più elevate negli Stati Uniti orientali e in alcune aree della regione dei Grandi Laghi.

Usa, nevicate in arrivo dalla regione dei Grandi Laghi (e non solo)

Un'ondata di gelo artico sta facendo registrare temperature rigidissime e forti nevicate in diversi Stati dell'America per via dell'arrivo di una perturbazione accompagnata da una massa d'aria di origine artica che sta interessando principalmente le regioni orientali e meridionali del Paese. Secondo AccuWeather, l'accumulo di neve nei prossimi giorni dipenderà in larga misura dall'altitudine, dalle temperature e dall'intensità delle precipitazioni nevose.

La prima neve è pronta a cadere negli Stati Uniti d'America. La conferma è arrivata anche dal bollettino meteo comunicato dal meteorologo di AccuWeather Alex Sosnowski: "Nelle zone a quote più elevate, è possibile la formazione di uno strato di neve umida o fangosa, con accumuli che potrebbero raggiungere alcuni centimetri, specialmente su prati e superfici non asfaltate; sulle creste più alte, gli accumuli potrebbero essere ancora maggiori".

Tra le località dove sono previste le prime nevicate della stagione ci sono Elkins (West Virginia), Mount Pocono (Pennsylvania) e Saranac Lake (New York), ma la mappa delle previsioni nevose per gli Stati Uniti orientali segnala che la neve potrebbe cadere ovunque, dalle montagne della Carolina del Nord fino al Maine.