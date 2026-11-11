Meteo Italia, nuova perturbazione atlantica in arrivo: piogge e temporali fino a domenica. Le previsioni

Non si placa l'ondata di maltempo che da diversi giorni sta interessando gran parte dell'Italia con piogge intense e il rischio di nubifragi. Nonostante i temporali e i forti venti di burrasca però le temperature restano miti considerando che siamo a novembre.

Meteo, Italia nella morsa del maltempo con temperature miti

La parte centrale della settimana è nel segno del maltempo su gran parte del Paese per il transito della perturbazione n.3 seguita a ruota dalla n.4 di novembre che insisterà con fenomeni temporaleschi intensi e violenti sulle regioni di Nord-Est e centrali.

Da domani - giovedì 12 novembre 2026 - è previsto un peggioramento marcato e deciso del tempo per l'arrivo della perturbazione n.4 di novembre che, dopo aver interessato la Spagna, colpirà le regioni del Nord e tirreniche con eventi meteorologici tali da richiedere un nuovo stato di allerta.

Attenzione: il maltempo dovrebbe perdurare ancora a lungo, almeno fino al weekend visto che tra venerdì 13 e sabato 14 novembre 2026 si delinea il transito della perturbazione n.5 del mese con una fase di maltempo intensa per la presenza di temporali abbondanti con accumuli anche oltre i 200 mm.

Torna anche la neve abbondante sulle zone alpine, ma solo oltre i 2000 metri. Nonostante il maltempo, le temperature resteranno anomale con valori ben superiori alla norma, in particolare al Sud e nelle Isole dove sono previsti picchi fino a 30 gradi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, giovedì 12 novembre 2026, con maltempo diffuso sin dalle prime ore del mattino sulle regioni del Nord, ma anche Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche e, dal pomeriggio, sulla Campania.

Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi e violenti, con tanto di allerta meteo, su Liguria, alta Toscana, Veneto e Friuli Venezia e in serata sul resto del Sud e Sardegna. Ancora in crescita le temperature con picchi fino ai 30 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. Da segnalare forti venti burrascosi con raffiche fino a 80-90 Km/h.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia? La tendenza

Il maltempo si farà sentire sull'Italia anche nel weekend del 14 e 15 novembre 2026 complice il transito della perturbazione n.5 del mese che farà sentire i suoi effetti lungo tutto lo stivale.

Nel dettaglio, venerdì 13 novembre è previsto un parziale miglioramento al Nord-Ovest, mentre nel resto del Nord ancora maltempo diffuso con piogge e temporali in Emilia Romagna e sull’estremo Nord-Est. Piogge e rovesci anche sulle regioni tirreniche centrali e la Campania. Il clima sarà ancora mite su gran parte del Paese.

Nel fine settimana non si escludono schiarite sulle regioni del Nord e alta Toscana, anche se il clima sarà instabile e variabile in gran parte del Paese con il rischio di fenomeni temporaleschi su Sardegna occidentale, Calabria tirrenica, Campania, Abruzzo e Lazio. In lieve calo le temperature in particolare lungo le regioni centrali adriatiche e quelle del Nord.

Nella giornata di domenica 15 novembre 2026 non si esclude l'arrivo di correnti umide occidentali con piogge e rovesci diffusi sulle regioni centrali tirreniche, Campania, Calabria e il settore ovest della Sardegna.