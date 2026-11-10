Italia nel maltempo: quanto durerà?

Una nuova fase di maltempo è pronta a interessare gran parte della Penisola, con piogge diffuse e venti intensi nel corso della settimana. L'arrivo di correnti atlantiche favorirà il passaggio di diverse perturbazioni, portando condizioni meteorologiche instabili soprattutto sul Mediterraneo centrale.

Le aree maggiormente esposte saranno quelle affacciate sul Tirreno e le zone montuose del Nord Italia. Le precipitazioni potranno risultare particolarmente abbondanti in alcune regioni. Entro sabato, infatti, gli accumuli potrebbero superare i 200 millimetri tra la Liguria orientale e l'Alta Toscana, rendendo necessario prestare attenzione alle condizioni del territorio.

Italia nel maltempo, ecco quanto è previsto il picco

Il peggioramento del tempo raggiungerà il suo momento più intenso tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, quando una nuova perturbazione attraverserà gran parte dell'Italia portando piogge abbondanti e condizioni atmosferiche difficili. Le precipitazioni più consistenti sono attese in Liguria, Toscana, Triveneto e nelle zone vicine alle Alpi e agli Appennini settentrionali e centrali, dove potrebbero cadere oltre 150 millimetri di pioggia in appena due giorni.



Anche la Campania sarà interessata dal maltempo, con quantitativi previsti tra 30 e 60 millimetri nell'arco di 24 ore. Sulle Alpi, l'aumento temporaneo delle temperature porterà il limite delle nevicate fino a 1.800-2.000 metri, favorendo abbondanti accumuli di neve alle quote più elevate. Sopra i 2.000-2.200 metri, infatti, il manto nevoso potrebbe aumentare anche di 30-50 centimetri.

Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti provenienti da Sud, con raffiche comprese tra 60 e 80 chilometri orari e punte di 90 chilometri orari nelle aree montuose e lungo le coste più esposte. Anche le condizioni del mare peggioreranno sensibilmente, con onde alte tra 3 e 4,5 metri e possibili picchi di 5 metri al largo.



Particolare attenzione sarà necessaria lungo le coste della Sardegna occidentale e del versante tirrenico, dove sono previste mareggiate anche intense. Dal punto di vista delle temperature si registrerà una forte differenza tra le regioni settentrionali e quelle meridionali. Al Nord, tra piogge e cielo nuvoloso, i valori massimi resteranno tra 10 e 13 gradi, mentre al Sud e sulle due isole maggiori il vento caldo meridionale porterà temperature decisamente più elevate, con punte comprese tra 22 e 27 gradi.

Quanto durerà il maltempo?

La giornata di sabato 14 novembre sarà caratterizzata da un graduale spostamento del maltempo verso il Sud Italia, dove si concentreranno gli ultimi rovesci prima del definitivo miglioramento. Le precipitazioni interesseranno soprattutto la Calabria, le zone del basso Tirreno e la Puglia, con accumuli previsti tra 10 e 25 millimetri nell'arco di 24 ore. Nel frattempo, sulle regioni centrali e settentrionali il tempo inizierà a diventare più stabile, con le prime schiarite dopo diversi giorni di pioggia.

La svolta meteorologica sarà ancora più evidente domenica 15 novembre, quando l'arrivo dell'alta pressione favorirà condizioni prevalentemente soleggiate e l'assenza di precipitazioni su gran parte della Penisola. Il ritorno di un'atmosfera più tranquilla sarà accompagnato anche da un cambiamento delle temperature, che durante le ore notturne e al primo mattino tenderanno a diminuire sensibilmente.

Al Nord e nelle vallate interne del Centro si potranno registrare valori minimi compresi tra 2 e 3 gradi, soprattutto nelle zone pianeggianti e nelle aree più riparate. Nel corso del fine settimana, le temperature torneranno progressivamente su livelli più vicini alle medie tipiche di novembre.



Le massime si attesteranno tra 11 e 14 gradi nelle regioni settentrionali, mentre al Centro oscilleranno tra 14 e 17 gradi. Situazione leggermente più mite al Sud, dove i valori potranno raggiungere i 17-20 gradi. Si prospetta quindi una domenica decisamente più tranquilla, con il ritorno del sole dopo una fase caratterizzata da piogge intense, vento e mareggiate.