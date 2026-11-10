Meteo Italia, nuova ondata di maltempo: giovedì piogge intense e temporali. Le previsioni

Una serie di perturbazioni sono in transito sull'Italia. Piogge e temporali lungo tutto lo stivale con un peggioramento previsto entro la giornata di giovedì 12 novembre 2026. Nonostante il clima instabile, le temperature restano superiori alla media considerando il periodo dell'anno.

Meteo, maltempo diffuso sull'Italia

Clima instabile e variabile nel nostro Paese per il flusso di correnti occidentali umide e temperate che indirizzano una serie di perturbazioni atlantiche lungo tutto lo stivale. Maltempo diffuso in diverse zone con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere anche lo stato di allerta meteo diramata dalla Protezione Civile.

La prima perturbazione è arrivata nella giornata di lunedì e si esaurirà nelle prime ore di mercoledì 11 novembre 2026. A seguire un'altra perturbazione, la n.4 del mese, che determinerà un peggioramento marcato del tempo con eventi meteorologici estremi e violenti al Nord. Non si esclude il rischio di nubifragi con possibili situazioni di criticità per frane, smottamenti e allagamenti.

In vista del weekend, invece, si delinea un possibile miglioramento con gli ultimi effetti della perturbazione al Sud e Sicilia. Dalla prossima settimana ancora incerta la tendenza, ma sembra profilarsi l'arrivo della perturbazione n.5 del mese. Nonostante le piogge e temporali, il clima risulterà eccezionalmente mite, con temperature massime oltre i 20 °C al Centro-Sud e picchi fino ai 25 gradi sulle Isole.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 10 novembre 2026: nuvole sparse sin dalle prime ore del mattino, mentre piogge e temporali su Alpi occidentali, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, regioni centrali, Campania e nord della Puglia, Liguria e alta Toscana. Dal pomeriggio maltempo diffuso su Liguria, Toscana e Lazio, mentre piogge più deboli in Emilia Romagna, Venezia Giulia, Campania, Basilicata e Calabria tirrenica. Schiarite su Piemonte, Valle d’Aosta, alta Lombardia, Trentino Alto Adige e Isole. Dal punto di vista termico, le temperature restano miti per il periodo con valori superiori alla media al Centro-Sud e picchi fino ai 25-26°C su Sardegna e Sicilia.

Mercoledì 11 novembre 2026 tempo soleggiato su Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, mentre nuvole sulla Sardegna. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto con possibili schiarite dal pomeriggio tra Piemonte e Valle d’Aosta. Si segnalano piogge deboli ed intermittenti sulle regioni del Nord, Toscana e Umbria, mentre fenomeni più intensi su Liguria di Levante, alta Toscana, Emilia, basso Veneto e Venezia Giulia. Ancora alte le temperature con valori quasi ovunque tra i 20-23°C.

Meteo, da giovedì 12 novembre 2026 peggiora tutto

Le previsioni meteo confermano un peggioramento deciso da giovedì 12 novembre 2026 complice il transito della perturbazione n.4 del mese associata all’intensa e vasta struttura ciclonica in formazione nell’Atlantico. Tra giovedì e venerdì, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti con nuove allerte meteo per maltempo e criticità.

Non si escludono accumuli importanti di piogge con conseguenti disagi e allagamenti sulle regioni del Nord e tirreniche. Dal pomeriggio maltempo diffuso anche su Toscana, Lazio, Umbria e Campania. Le temperature restano alte, considerando il periodo, con valori anomali al Centro-Sud e Isole.

Venerdì 13 novembre 2026 si faranno ancora sentire gli effetti della perturbazione n.4 del mese con piogge intense sulle regioni di Nord- Est, Liguria e settori tirrenici dove lo stato di allerta resterà altissimo. Da segnalare anche venti molto forti ed intensi con il rischio di mareggiato lungo le coste.