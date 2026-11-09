Meteo, nevicate sulle Alpi: fiocchi oltre i 1700 metri

Le previsioni meteo sottolineano il possibile arrivo di nevicate sulle Alpi con fiocchi pronti a spingersi fino ai 1700 metri. Sarà, questa appena iniziata, una settimana decisamente movimentata per l'arrivo di diverse perturbazioni che porteranno anche piogge, temporali e forti venti. Quando e dove cadrà la neve? Ecco tutti i dettagli per i prossimi giorni e la quota neve attesa al Nord.

Meteo, nevicate sulle Alpi: ecco quando e dove

Quando, secondo le ultime previsioni meteo, si verificheranno nuove nevicate sulle Alpi? Dopo la breve e parziale tregua delle ultime ore, durante la settimana si faranno strada le correnti atlantiche che daranno origine a condizioni di marcata variabilità con numerose fasi piovose.

Già oggi, lunedì 9 novembre, si affaccerà la parte più avanzata di una nuova perturbazione che porterà piogge al Nord e in Toscana, in estensione martedì anche al resto del Centro e parte del Sud, con residui effetti nella giornata di mercoledì.

I dati più aggiornati confermano, poi, un più marcato peggioramento per giovedì a causa dell’arrivo di una intensa perturbazione che potrà portare precipitazioni intense per lo più al Centro-Nord e venti burrascosi dai quadranti meridionali. Nonostante ciò, il clima rimarrà piuttosto mite e le temperature non concederanno alla neve di tornare ad imbiancare i paesaggi.

Quando nevicherà sulle Alpi? In questo scenario, con il Nord nella morsa di ben due perturbazioni nel giro della stessa settimana la neve è attesa nella giornata di oggi, 9 novembre 2026. Dove? Nelle poche aree montuose interessate dalle precipitazioni la Dama Bianca cadrà a quote alte, oltre 1700-2000 metri nelle Alpi.

Per il resto vi sarà prevalenza di cielo nuvoloso, a parte delle iniziali schiarite all’estremo Nord-Est. Piogge già dal mattino su Liguria, Emilia occidentale e nord della Toscana, in graduale estensione alla Lombardia e successivamente al resto dell’Emilia Romagna e alle regioni del Nord-Est.

Potrà nevicare nei prossimi giorni? Le tendenze meteo non prevedono altri fiocchi

Ci potranno esserci nuove nevicate? Probabilmente no. Le tendenze mete segnalano che la settimana proseguirà all’insegna di un flusso di correnti umide e temperate occidentali in grado di indirizzare altre perturbazioni atlantiche verso il Mediterraneo e l’Italia.

Oltretutto, dopo una relativa e parziale tregua dalla perturbazione arrivata oggi, attesa per mercoledì 11, transiterà una nuova perturbazione tra giovedì 12 e venerdì 13, piuttosto intensa, con numerose precipitazioni e consistenti cumulati di pioggia soprattutto al Nord e nel versante tirrenico.

Non cadrà altra neve o quantomeno ne arriverà poca e solo a quote più elevate sulle Alpi pertanto proprio perché la massa d’aria che accompagna il nuovo peggioramento rimane mite con cali quindi contenuti nelle massime anche nelle aree più perturbate. La quota neve rimane elevata e circoscritta alle Alpi.