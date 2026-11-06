Meteo, nuove piogge in arrivo fino al weekend: ecco le regioni più colpite. Le previsioni

L'Italia è nel maltempo per il transito della perturbazione n.2 di novembre che, tra oggi e domani, si farà sentire lungo tutto lo stivale con fenomeni temporaleschi intensi e in alcuni casi anche violenti. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, piogge e temporali sull'Italia

Prosegue l'ondata di maltempo su gran parte del Paese per il passaggio della seconda perturbazione del mese di novembre che, tra oggi - venerdì 6 novembre - e domani (7 novembre) si farà sentire da Nord a Sud con piogge e temporali.

Il primo miglioramento si intravede da domenica 8 novembre con l'allentamento della perturbazione con un conseguente rialzo della pressione atmosferica lungo il Mediterraneo, anche se sarà solo temporaneo. Da lunedì 9 novembre, infatti, si delinea l'arrivo di correnti atlantiche portatrice di nuovi sistemi perturbati.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 6 novembre 2026: schiarite sulle regioni di Nord-Est e al Sud, mentre nuvole sparse sulle regioni di Nord-Ovest, Emilia, regioni centrali tirreniche e Isole dove non si esclude il rischio di piogge. La neve torna ad imbiancare le Alpi dai 1700-2000 metri. Le temperature massime in calo al Nord-Ovest, Emilia e regioni centrali tirreniche, mentre picchi fino a 20 gradi su Calabria e Isole.

Sabato 7 novembre 2026 nuvole sparse da Nord a Sud con il rischio di locali rovesci su Emilia Romagna, regioni del Sud e lungo il medio Adriatico. Non si escludono fenomeni temporaleschi anche su Lombardia, Nord-Est e Lazio. In aumento le temperature minime, mentre le massime registrano una crescita al Nord-Ovest e al Centro, in leggero calo al Nord-Est.

Meteo, la tendenza in Italia: piogge o torna il sole?

Le previsioni meteo delineano tra domenica 8 novembre e l'inizio della prossima settimana un rialzo della pressione atmosferica lungo il Mediterraneo con il ripristino di condizioni climatiche stabili.

Attenzione: si tratta di una tregua temporanea, visto che già da lunedì 9 novembre si intravede il transito di correnti atlantiche con nuovi sistemi perturbati su gran parte d'Italia. Nel dettaglio tra lunedì sera e martedì 10 novembre è previsto l'arrivo della perturbazione n.3 di novembre con fenomeni temporaleschi destinati a perdurare anche tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre. Dal punto di vista termico è previsto un aumento delle temperature che si farà più consistente sulle regioni del Centro-Sud dove sono previsti fino a 25 gradi.

Nel dettaglio: domenica 8 novembre 2026 nuvole sparse lungo il settore adriatico e al Sud con qualche piogge sulle regioni del medio-basso Adriatico e al Sud. Clima stabile e schiarite nel resto del Paese con il rischio di nebbie nelle prime ore del mattino sulla Padana centrale. Le temperature minime in calo al Nord e in Sardegna, mentre le massime in crescita al Nord.

Da lunedì 9 novembre, dopo una fase inizialmente stabile, si intravedono nuvole e nubi sulle regioni del Nord, centrali tirreniche ed Isole con il rischio di deboli e isolate piogge. Le temperature minime in leggero calo al Centro-Sud, mentre le massime in calo al Nord, stazionarie o in leggero rialzo altrove.