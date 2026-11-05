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Perché a novembre le giornate sembrano diventare improvvisamente più fredde?

Perché durante il mese di novembre le giornate sembrano diventare improvvisamente più fredde? Ecco la spiegazione.
Clima5 Novembre 2026 - ore 15:41 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima5 Novembre 2026 - ore 15:41 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Con l’arrivo del mese di novembre, il cambiamento delle temperature si fa spesso sentire in modo molto più evidente. Nel giro di pochi giorni infatti, si passa da pomeriggi ancora relativamente miti a mattinate molto fredde, con temperature che in alcune zone d'Italia possono avvicinarsi anche allo zero. Ma perché questa sensazione di un freddo arrivato quasi all’improvviso?

Perché a novembre sembra fare più freddo?

La spiegazione di questo fenomeno è legata a diversi fattori, a cominciare dalla progressiva diminuzione delle ore di luce durante la giornata. Dopo l’equinozio di settembre, le giornate continuano ad accorciarsi sempre di più e il Sole rimane sempre meno tempo sopra l’orizzonte.

Di conseguenza, il terreno riceve meno energia durante il giorno e tende a perdere calore più rapidamente durante la notte. Questo processo favorisce un abbassamento graduale delle temperature, soprattutto nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino.

L’arrivo delle perturbazioni e delle correnti fredde durante il mese di novembre

A rendere il cambiamento ancora più evidente, soprattutto durante il mese di novembre, è la circolazione atmosferica. Durante questo periodo dell'anno infatti, diventano sempre più frequenti le perturbazioni atlantiche, accompagnate da piogge, raffiche di vento e masse d’aria molto più fredda.

In alcune occasioni possono arrivare correnti dalle arie settentrionali o nord-orientali, capaci di provocare un calo di temperatura anche piuttosto evidente. Il passaggio di un fronte freddo può infatti determinare una diminuzione delle temperature nel giro di 24-48 ore, dando al nostro corpo la sensazione che l’inverno sia arrivato in anticipo.

Non bisogna dimenticare, però, che il mese di novembre è ancora un periodo di transizione. Possono alternarsi fasi più fredde e giornate caratterizzate da temperature superiori alla media di stagione, soprattutto quando sull’Italia arrivano venti meridionali.

Perché al mattino fa più freddo rispetto al pomeriggio?

Un altro elemento molto importante da considerare e che caratterizza questo periodo dell’anno è l’escursione termica. Nelle giornate serene di novembre caratterizzate dalla presenza di poco vento, il terreno perde calore durante la notte attraverso l’irraggiamento.

L’aria a contatto con il suolo si raffredda e, soprattutto nelle vallate e nelle pianure, possono registrarsi temperature molto basse nelle prime ore del mattino rispetto alla norma. Con il ritorno del sole, invece, le temperature tendono a salire, e non di poco, anche se le giornate più corte limitano il riscaldamento durante le ore del pomeriggio.

È proprio questa alternanza a rendere novembre un mese piuttosto particolare dal punto di vista meteorologico. Il freddo non arriva tutto insieme, ma è il risultato di un insieme di cambiamenti climatici e stagionali che, con il passare delle settimane, preparano l’Italia all'arrivo dell'inverno.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Novembre ore 21:53

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