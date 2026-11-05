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Sardegna, allerta meteo rossa e arancione: rischio maltempo fino a giovedì sera, ecco le zone coinvolte

Una violenta ondata di maltempo ha interessato la Sardegna con nubifragi e criticità. Molte scuole chiuse.
Clima5 Novembre 2026 - ore 12:26 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La Sardegna è stata una delle regioni più colpite dalla perturbazione che, da giorni, sta interessando gran parte del Centro-Sud e Isole. Nelle ultime ore fenomeni temporaleschi intensi e violenti si sono registrati su gran parte dell'Isola, in particolare nella zona orientale, con tanto di allerte meteo diramate dalla Protezione Civile.

Maltempo in Sardegna, scatta l'allerta meteo in diverse province

Piogge e temporali di forte intensità si sono abbattuti sulla Sardegna con conseguenti disagi e criticità. Tra le zone più colpite dell'Isola la parte orientale, in particolare tra Ogliastra, Baronia, Nuorese e Gallura dove negli ultimi giorni si sono registrati nubifragi e piogge torrenziali con accumuli di acqua molto elevati.

Una situazione critica che ha richiesto lo stato di allerta meteo rossa, arancione e gialla in diverse parti dell'Isola per la presenza di fenomeni intensi e violenti. Tra le zone maggiormente a rischio ci sono quelle di Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura dove è stata emessa l'allerta meteo rossa per rischio idrogeologico, ma anche l'allerta meteo arancione per rischio piogge e temporali. Nelle zone di Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, invece, è stata comunicata nella giornata di oggi - giovedì 5 novembre 2026 - lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico.

Maltempo in Sardegna, scuole chiuse il 5 novembre 2026 da Nuoro ad Olbia

La violenta ed intensa ondata di maltempo che ha colpito la Sardegna ha richiesto in diversi comuni la chiusura delle scuole. A Nuoro scuole chiuse di ogni ordine e grado, ma anche palestre, parchi pubblici, biblioteche e il cimitero.

Anche ad Olbia il sindaco Settimo Nizzi ha richiesto, con quattro ordinanze, la chiusura delle scuole, ma anche asili, servizi educativi per i più piccoli, centri pomeridiani, cimiteri e parco Fausto Noce con gli impianti annessi. Non solo, chiusi anche gli uffici pubblici se non per i servizi essenziali. Provvedimenti simili anche in altri comuni della Sardegna come Golfo Aranci e Budoni.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Novembre ore 14:03

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