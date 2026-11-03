Meteo, ultimi temporali al Sud e vento forte sull'Adriatico: da mercoledì torna il bel tempo. Le previsioni

Il sistema di bassa pressione che ha provocato il maltempo negli ultimi giorni si sta spostando verso la Grecia, la Turchia e il Mar Ionio, lasciando spazio a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche sull'Italia. L'aumento della pressione interesserà inizialmente le regioni occidentali, per poi estendersi progressivamente al resto della Penisola.



Nella giornata di martedì 3 novembre, tuttavia, non mancheranno ancora alcune condizioni di instabilità, soprattutto lungo le zone adriatiche e nelle regioni meridionali. In queste aree saranno possibili ulteriori piogge e locali rovesci. A rendere il quadro meteorologico ancora movimentato contribuiranno anche i venti settentrionali, che continueranno a soffiare con una certa intensità.

Meteo, ultimi rovesci al Sud e vento forte sull'Adriatico

La giornata di martedì 3 novembre sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con nuvole più presenti sul Nord-Est, lungo le regioni adriatiche, al Sud e sulla parte orientale della Sardegna. Sul resto della Penisola prevarranno invece maggiori spazi soleggiati, con cieli più sereni e poche nubi.

Le piogge interesseranno soprattutto il medio e basso Adriatico e diverse zone meridionali, con fenomeni più intensi sulla Puglia, dove potrebbero cadere fino a 30-40 millimetri di pioggia nell'arco di 24 ore. Precipitazioni meno abbondanti sono previste anche su Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria ionica, con accumuli compresi tra 5 e 15 millimetri. Sulle cime più alte dell'Appennino centro-meridionale potranno inoltre verificarsi deboli nevicate, oltre i 1500-1600 metri di quota, con depositi generalmente limitati.

Particolare attenzione sarà necessaria in Puglia per il possibile rischio di criticità legate alle abbondanti precipitazioni, consultando gli aggiornamenti della Protezione Civile. I venti provenienti dai quadranti settentrionali continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo raffiche di 50-60 chilometri orari. I mari saranno molto mossi e localmente agitati, soprattutto sul basso Adriatico e sullo Ionio, con onde che potranno arrivare fino a 3 metri al largo.

In serata è prevista una graduale diminuzione della ventilazione, con raffiche comprese tra 20 e 40 chilometri orari. Per quanto riguarda le temperature, al Nord le minime scenderanno fino a 7-8 gradi, mentre al Sud i valori massimi potranno raggiungere i 18-19 gradi.

Meteo, tempo in miglioramento da mercoledì

Le previsioni per i prossimi giorni indicano un graduale cambiamento del tempo, con condizioni inizialmente più stabili su gran parte dell'Italia. Mercoledì 4 novembre sarà caratterizzato da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, anche se lungo il versante adriatico potranno comparire alcuni addensamenti.

Sulla Sardegna, invece, le nubi tenderanno ad aumentare progressivamente per l'avvicinamento di una nuova perturbazione proveniente dall'Atlantico. Il peggioramento diventerà più evidente nella giornata di giovedì 5 novembre, quando sono previste piogge sulla Sardegna e sulla Sicilia, con accumuli stimati tra 10 e 20 millimetri nell'arco di 24 ore.

Le precipitazioni saranno accompagnate da venti meridionali, con raffiche che potranno raggiungere i 40-50 chilometri orari. Questa circolazione favorirà anche un aumento delle temperature, con valori minimi in crescita di 2-3 gradi e massime in rialzo di 1-2 gradi. Il clima tornerà così gradualmente su livelli più vicini alle medie stagionali.

Le tendenze per sabato 7 e domenica 8 novembre indicano invece la possibile formazione di una nuova fase instabile. Un fronte perturbato potrebbe attraversare le regioni centrali e meridionali, portando piogge anche diffuse. Gli accumuli previsti, secondo le attuali proiezioni, potrebbero raggiungere i 20-30 millimetri in 24 ore.